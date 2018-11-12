Тимошенко выступает за внедрение в Украине персонифицированной пенсионной системы

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что введение в Украине персонифицированной пенсионной системы станет залогом достойной жизни пожилых людей.

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии ВО "Батькивщина", Ю.Тимошенко во время встречи с общиной г.Бурштын отметила, что в цивилизованных государствах работодатель платит пенсионные взносы на защищенный госгарантиями персональный банковский счет человека, который работает.

"Всю жизнь собираются деньги на частном счете этого лица, откуда никто ничего не может снять, начисляются депозиты, а потом, когда человек выходит на пенсию, он может четко увидеть, сколько у него на счету", - рассказала она.

В то же время Ю.Тимошенко возмутилась пенсионной реформой в Украине, в рамках которой власть подняла возраст выхода на пенсию и снизила коэффициент начисления пенсии на один год стажа.

"Это не реформа, это экономия бюджетных денег на уязвимой части общества, на пенсионерах, людях, которые строили эту страну. Когда они вышли на пенсию, не могут себе позволить даже поесть вдоволь, ни полечиться, ни за ЖКУ заплатить", - констатировала лидер "Батькивщины".

Поэтому, как подчеркнула Ю.Тимошенко, нужно сделать правильную пенсионную реформу.

"Мы сделаем персонифицированную пенсионную систему. Это означает, что каждый человек увидит на своем счету то, что за всю жизнь ему заплатили. Так будет честно и правильно в отношении всех людей, кто так тяжело отработал", - подытожила она.