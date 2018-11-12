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15:15 12.11.2018

Рабинович - Тимошенко: Покайтесь перед журналистами

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Рабинович - Тимошенко: Покайтесь перед журналистами

Лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович призвал Юлию Тимошенко покаяться перед журналистами и отозвать 9 голосов от фракции "Батькивщина" за закрытие телеканалов NewsOne и "112 Украина".

"Юлия Владимировна, я Вам сочувствую и могу дать рецепт, как выйти из этой позорной ситуации: отзовите свои девять голосов, покайтесь один раз перед журналистами Украины, и, может быть, Вас снова начнут показывать", – обратился В.Рабинович к Ю.Тимошенко в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" в воскресенье.

По его словам, действия лидера "Батькивщины" "затрагивают" его больше всего, поскольку телеканал NewsOne - единственный канал, который давал ей свою "трибуну".

"Вы меня задеваете больше других потому, что, например, телеканал NewsOne – единственный канал, который предоставлял Вам свою "трибуну" на несколько часов, потому что другие этого не делали. А вы выплюнули им – журналистам – в лицо так, как вы плюете всем, кто с вами идет. Уважаемая Юлия Владимировна, пока не поздно, – покайтесь перед журналистами, потому что иначе вас будут показывать, только в другом месте", – призвал Ю.Тимошенко глава партии "За життя".

Теги: #вадим_рабинович #за_життя #тимошенко #батькивщина #рабинович
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