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11:07 12.11.2018

Неудобные вопросы о Тимошенко вынудили уйти с интервью экс-певицу Анастасию Приходько

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Неудобные вопросы о Тимошенко вынудили уйти с интервью экс-певицу Анастасию Приходько

Бывшая певица Анастасия Приходько сбежала с интервью программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на украинском "5 канале" после того, как ведущая начала задавать ей неудобные политические вопросы.

В частности говорилось о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую А. Приходько активно поддерживает. Во время интервью экс-певица заявила, что ее соратница не занимается никаким бизнесом в отличие от действующего президента Украины Петра Порошенко, а потому ей якобы можно верить "на слово".

Тогда журналистка поинтересовалась откуда Ю.Тимошенко берет деньги на жизнь и на предвыборную кампанию. Однако А. Приходько так и не смогла ответить на этот вопрос, подчеркнув лишь, что лидер "Батькивщины" пользуется уважением всего мира. Такой ответ не успокоил любопытство журналистки Я.Соколовой, поэтому она начала задавать уточняющие вопросы.

Но в разговор вмешался один из мужчин, который представился "гражданином Украины Константином". Он заявил, что хочет задать вопрос, но при выключенной камере. Между ним и Я.Соколовой завязалась словесная перепалка, после которой А. Приходько просто сняла с себя микрофон и без объяснений вышла из студии.

Теги: #тимошенко #приходько #видео2019
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