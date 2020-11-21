Выборы

Выборы

14:48 21.11.2020

ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

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ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Бориспольской и Новгород-Северской городских территориальных избирательных комиссий (ТИК) о назначении повторных выборов городских голов и обязала не позднее 23 ноября назначить другие даты.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, Комиссия отменила постановление Бориспольской городской ТИК от 10 ноября, которым назначены повторные выборы городского головы Борисполя на 31 января 2021 года, а с 11 декабря 2020-го объявлено о начале избирательного процесса.

"ЦИК констатировала, что указанная комиссия при решении вопроса о назначении повторных выборов, в частности определении даты их проведения, не соблюдала положения Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их назначении", - пояснили в Центризбиркоме.

На аналогичных основаниях отменен пункт 2 постановления Новгород-Северской городской ТИК от 9 ноября, которым назначены повторные выборы городского головы Новгород-Северского на 17 января 2021 года.

ЦИК обязала эти две городские ТИК безотлагательно, но не позднее 23 ноября, назначить повторные выборы мэров в соответствии с положениями Избирательного кодекса с учетом выводов, изложенных в постановлениях Комиссии.

Как сообщалось, на местных выборов 25 октября победил действующий мэр Борисполя (Киевская обл.) Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Избранный мэром Новгород-Северского (Черниговская обл.) Олег Бондаренко (баллотировался от партии "Родной дом") также умер от COVID-19 в конце октября.

 

Теги: #дата #повторные_выборы #цик

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