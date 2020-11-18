Корниенко: Выборы закончились, надо перевернуть эту страницу и всем партиям работать в одном направлении - на благо граждан Украины

Эксклюзивное интервью лидера партии "Слуга народа", первого заместителя главы одноименной фракции Александра Корниенко информационному агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Елена Савченко

Вы довольны результатами партии "Слуги народа" на местных выборах?

У нас в отличие от большинства других партий ситуация немножко оригинальная. Так как мы - полностью новая политическая сила, которая фактически с нуля создана в прошлом году вокруг президента Зеленского и его победы, а потом и победы "Слуги народа" на парламентских выборах, то представительство больше шести тысяч депутатов от партии в местных советах - это достаточно серьезный результат и большая победа.

Сравнивать же итоги местных выборов с нашими результатами на парламентских выборах год назад не совсем корректно, поскольку на местных выборах совсем другая специфика, здесь люди голосуют во-многом за местные партии.

Наше законодательство разрешает всеукраинским партиям существовать, по сути, на местном уровне. И на прошедших выборах был бум местных партий, которые показали достаточно высокие результаты. В социологических опросах эти политические силы относят к разряду "другие партии", но их достаточно много и каждая из них в своей области будет представлена своими депутатами. Я имею в виду такие партии, как "Команда Симчишина" (Хмельницкая область - ИФ), "Рідний дім" ("Родной дом", Черниговская область - ИФ), "За конкретні справи" ("За конкретные дела", Хмельницкая область) нашего коллеги по парламенту из группы "За будущее" Александра Гереги. В городе Березань (Киевской области) первое место заняла партия "Березанская громада", то есть местные партии уже переместились на уровень ОТГ (объединенных территориальных громад - ИФ). Все знают в Днепропетровской области партию "Бджола" ("Пчела") из Каменского. Конечно, для обывателя звучит чуть-чуть диковато, но этот процесс идет.

Мы, как национальная партия, со своей стороны постарались в избирательной кампании максимально приблизиться к местному дискурсу, к обсуждению локальных проблем. Но если мы во время избирательной кампании много критиковали мэров по тем или иным вопросам, то сейчас будем требовать от них уже на уровне депутатов эти проблемы решать, что-то исправлять, что-то улучшать...

Известно уже, сколько средств потратила партия на выборы?

Мы еще подводим итоги, так как до конца не знаем, сколько потратили местные организации и конкретные кандидаты через фонды, еще идет процесс по закрытию фондов и сдаче отчетов. Кстати, это были первые выборы, на которых каждый кандидат мог открыть личный счет, и многие так сделали. И разобраться с этой огромной бухгалтерией, когда у нас было 30 тыс. кандидатов, сложно.

Можно сказать, что новый избирательный кодекс прошел испытание "местными выборами" и, наверное, показал свои слабые и сильные стороны. Исходя из опыта избирательной кампании, что надо в нем изменить?

Бегло это невозможно качественно сделать, потому что надо анализировать действия комиссий - и территориальных, и Центральной (Центральная избирательная комиссия - ИФ), судов, смотреть, какая уже сложилась устоявшаяся практика. Все это объединять и делать выводы. Этим займется специальная рабочая группа на базе нашего комитета (парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - ИФ).

ЦИК какие-то свои предложения тоже предоставила?

Я думаю, что ЦИК готова будет дать нам какие-то ответы не раньше конца декабря - у них тоже Covid, люди болеют, и они сейчас ограниченным составом секретариата сражаются за эти все перезапуски избирательных комиссий, которые постоянно происходят из-за судов.

А предварительно можно уже говорить о каких-то заключениях?

Точно уже есть два вывода, лежащих на поверхности, но интересных.

Во-первых, совершенно не сработало сравнение Украины с Польшей и другими странами, где ввели систему по ранжированию кандидатов в партийных списках. Все эксперты и мы тоже считали, что немногие воспользуются системой ранжирования, а оказалось, что в Украине все работает с точностью до наоборот – все кандидаты рекламировали свои номера и в результате около 70-80% избирателей проголосовали за номера.

Этот вывод можно по-разному воспринимать. Так или иначе, избиратели воспринимают данную систему как мажоритарку. Это хорошо с точки зрения конкуренции, потому что выиграли выборы очень много людей, которые стояли далеко не в первых номерах региональных списков. Вот в Киеве, например, у нас стал депутатом Евгений Кузьменко - он был 10-м в партийном избирательном списке в Оболонском районе. Если бы он не боролся за голоса избирателей, так бы и остался на 10-м месте.

Можно говорить, что эта система для Украины сработала, избиратели проголосовали за конкретных кандидатов, а в рамках партий и того рейтинга, который имели политические силы, проранжировались и кандидаты в депутаты.

Другой вопрос, - и в этом минус системы – внутренняя конкуренция. Не во всех партиях (и у нас такое бывало) выдерживалась этика, ровные взаимоотношения между кандидатами и начиналась какая-то взаимная борьба, которая не очень полезна в принципе, а на выборах тем более.

А чем вы объясните такой небывало длительный подсчет голосов?

Второй вывод - затягивание подсчета результатов выборов, что мы сейчас и наблюдаем. Даже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Алексей Данилов - ИФ) призывал ЦИК немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов. Но мне кажется, что не только к ЦИК надо обращаться, а и к политическим партиям, которые затягивают процесс установления результатов выборов.

Да, у нас в Избирательном кодексе и другом законодательстве получился обширный и качественный инструментарий по оспариванию результатов голосования. И им сейчас пользуются, как те, кто добивается справедливого решения и оспаривает результаты выборов в судах, так и те, кто желает затянуть процесс, организовывая по три захода пересчетов, перезагрузки комиссий по пять раз...

Весь этот хайп по установлению итогов выборов, который уже пятую неделю не прекращается – это как раз результат достаточно качественно выписанной системы оспаривания результатов. Думаю, нам надо ее немного модернизировать. Возможно, со сроками поработать, чтобы все-таки была какая-то конечная точка в подсчете голосов. В Кривом Роге, например, только вчера (17 ноября) назначен второй тур выборов на 6 декабря, поскольку шли суды.

И как выходить из этой ситуации?

Я, как народный депутат, сейчас готовлю один интересный проект - направлю депутатские запросы в 1400-1600 территориальные избирательные комиссии и попрошу ответить на вопросы - какие сложности возникли в работе, какие основные нарушения. Это постоянно действующие органы и они в пределах своих полномочий до января дадут ответы. В результате у нас будет массив информации, мы сделаем базу данных проблем таблицу, инфографику, через которую прокоммуницируем с избирателями, экспертами и будем далее обсуждать. Следующие местные выборы не скоро, они по Конституции досрочными не бывают во всей стране, поэтому у нас точно есть над чем поработать и есть время "заняться" Кодексом.

В местных советах появятся фракции "Слуга народа". Они будут работать самостоятельно или партия установит контроль за их решениями, в том числе создании неформальных коалиций? Это будет прямой контроль центрального штаба или вы построите многоступенчатую систему, когда районы подчиняются городам, города – областям и так далее?

У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов - с партийным руководством. Мы же "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, оно уже разработано для фракции в Верховной Раде, скоро будет внедряться. Подобное приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать.

Но уже сейчас мы тоже создаем какие-то банальные обычные чаты, в которые пытаемся всех депутатов добавить, всех 6 тысяч, чтобы они напрямую получали от нас информацию, чтобы депутаты понимали, что их партия собой представляет, о чем она говорит. Ведь не все подписаны в соцсетях на страницу партии. Понятно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся.

Параллельно, конечно же, будет организационная структура, в соответствии с законом и здравым смыслом. Областные организации у нас уже созданы. Точно будем создавать низовые организации. Есть сейчас несколько вариантов, возможно, они будут в центрах громад, там, где крупные фракции, и дальше уже люди будут создавать первички.

Это будет касаться и новых районов, созданных в результате реформы децентрализации?

И, наверное, будем привязываться к новым районам. Там достаточно вызревает интересная история, связанная с трансформацией старых районов в новые. Думаю, там партийные ячейки тоже нужны.

Это такая больше юридическая составляющая. Людям важно понимать, что мы откроем достаточно большое количество офисов по стране. Они уже есть в областных центрах. И они будут формироваться сверху вниз постепенно, вплоть до крупных ОТГ.

Опять же, у депутатов местных советов не так все зарегулировано, как у Верховной Рады. Они могут постоянно контактировать с избирателями, встречаться с ними, вести свою деятельность после работы. На местном уровне количество избирателей на одного депутата меньше, что позитивно сказывается на решении тех или иных вопросов.

Мы верим, что наше преимущество, как партии власти, должно людям сослужить хорошую службу. Наши местные депутаты должны использовать взаимодействие с народными депутатами, те – с Кабмином и с центральной властью на местах, с губернаторами и так далее, чтобы решать проблемы граждан.

А какая степень свободы будет у этих местных депутатов, какие, условно, вопросы, должны согласовываться, например, с центральным аппаратом или кем-то еще и что они могут решить сами?

Понятно, чем выше уровень совета, тем больше надо согласовывать. Потому что облсоветы и горсоветы областных центров – это уже серьезная, не только хозяйственная, а отчасти политическая история.

Мы будем ставить конкретные задачи исходя из стратегических целей. Мы, например, определили, что на несколько лет, возможно, даже на всю каденцию, главная цель для низовых организаций – это состоятельные громады.

Понятно, что город Киев априори состоятельный. И тут вопрос, как эту состоятельность дальше конвертировать в какой-то сервис для горожан. А есть недавно созданные громады, на выборах их 700 образовалось и у них всех сейчас задача - стать состоятельными.

А есть ответ на вопрос, как им стать состоятельными?

Для этого существует разный инструментарий. Например, на первые две-три сессии местных советов - это бюджетный процесс. Мы им сейчас даем задачу - через призму их же критики во время избирательной кампании срочно аудировать предлагаемый бюджет и планируемые расходы, в первую очередь инвестирование заработанных денег, так называемый, бюджет развития. Они сейчас должны провести анализ и выйти с предложениями, что поменять в бюджетах развития, на что сделать акценты. И такие задачи мы будем ставить каждый квартал.

Мы будем смотреть, как они их выполняют и делать какие-то свои оргвыводы, чтобы все двигались в одном фарватере.

Чем ниже уровень, тем больше субсидиарность, потому что управлять сверху 1400 фракциями в ОТГ нет смысла. Но мы со своей стороны будем больше работать над созданием инструментария, который будет им помогать лучше во всем разбираться – это и обучение, и их взаимодействие между собой, и работа с экспертами, привлечение внешних доноров, тех, кто готов помогать… А когда закончится карантин, мы все-таки начнем оффлайн организовывать встречи депутатов с их коллегами из Верховной Рады, с членами профильных парламентских комитетов, чтобы была связь местных депутатов с центром.

Понятно, что будут какие-то проколы - обязательно какие-то фракции будут принимать какие-то несогласованные решения, мы будем "бить их по голове" – это все будет, но мы к этому готовимся.

Насколько я понимаю, императивный мандат вступит в силу через год?

Да, там отсрочка на год.

Смотрите, императивный мандат – это не на 100% партийный инструмент, этот механизм называется "отзыв депутата по народной инициативе" и он многоступенчатый. Чтобы его запустить надо собрать определенное количество подписей, которые потом проходят ступени контроля: местная организация предоставляет эти подписи в ТИК (территориальную избирательную комиссию), ТИК отправляет письмо нам в центральные органы партии, то есть это не так просто.

Но я думаю, что определенный хайп на эту тему тоже будет. Мы же понимаем, что статистика вещь упрямая, на 6100 депутатов точно за год появится пару, которых надо будет отзывать.

Вы не боитесь, что в горсоветах ваши депутаты будут "перевербованы" мэрами?

Перевербованы – нет. Я думаю, что мэры тоже сделают выводы из этой кампании. Потому что есть мэры, которые буквально ворвались во власть на огромных цифрах, а есть, которые боролись за это кресло во втором туре, где была большая конкуренция и во время кампании возникало много вопросов.

Выборы закончились, надо переворачивать эту страницу и начинать работать представителям разных политических сил в одном направлении - на благо украинцев. Начинать искать точки соприкосновения центральной власти с местной. Тем более, что сейчас Covid, и первый его весенний этап – это были цветочки и для центральной власти, и для местной. Было легче намного. Если сейчас продолжить борьбу между партиями, то она будет точно не в плюс всей ситуации. Сейчас нужно договариваться, но договариваться не вокруг каких-то коррупционных схем, а вокруг идей по дальнейшему развитию местного самоуправления, которые мы поддерживаем, как партия в парламенте.

На самом деле, позитив этих выборов в том, что во время избирательной кампании все говорили о повышении роли местной власти, о децентрализации, которая делегировала полномочия на места. Избиратели это усвоили и сейчас будут намного более внимательны к бюджетам, будут отслеживать, куда эти деньги идут, таким образом, общественное участие в бюджетах будет еще больше активизироваться. Это хороший для страны знак! Активность на местах должна повышаться!

Еще нет официальных результатов местных выборов, а кандидата от "Слуги народа", главу ОТГ на Закарпатье на днях, поймали на взятке… Перед выборами вы говорили, что все кандидаты от партии проходят тщательную проверку внутренней службы безопасности… Что-то пошло не так?

Когда он стал кандидатом, такой истории у него не было. Он стал кандидатом, возможно, с намерением получить взятку. А возможно, на тот момент, когда он был кандидатом, у него еще этого намерения не было. Что тут говорить... Да, мы пропустили человека с такими "злонамерениями". Мы не проверяли кандидатов на детекторах лжи... Конечно, человек с плохими намерениями мог проскочить. Я вам больше скажу, он даже в парламент проскочил, как мы уже видели на примере господина Юрченко ( подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко, член фракции "Слуга народа" с 29 августа 2019 г. - 17 сентября 2020 г., ныне внефракционный - ИФ). Суд пока ничего не установил, но определенная фабула уже есть.

Тут однозначно должны работать правоохранительные органы. Они сработали – и это прекрасно. Но для нас это всего лишь то, что будут перевыборы, и мы будем в них тоже, наверное, участвовать.

Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук рассказал о подготовленной украинской стороной плане совместных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе? Выполнимы ли пункты плана о прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведении 31 марта выборов на этой территории?

Мы же всегда говорили, что у нас есть политическое видение, мечта, в которую мы верим… Сначала мы говорили о том, чтобы выборы по всей стране состоялись. К сожалению, они не прошли по всей стране. Несмотря на огромное продвижение с практически полным прекращением обстрелов - остальные условия для проведения выборов на оккупированных территориях пока не выполнены.

Леонид Макарович Кравчук действует в рамках своих полномочий. Мы как Верховная Рада, как комитет, с ним всегда готовы быть в диалоге.

Меня, как одного из авторов избирательной реформы и, потенциально, автора переходного избирательного законодательства, больше смутило заявление Леонида Макаровича о том, что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе.

Почему?

Это точно не так просто, как заявил Леонид Макарович: бац – и мажоритарка. В выборах может быть будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть это будет смешанная система …

Все "переходное законодательство" (применяется после разрешения территориальных военных конфликтов) необходимо очень индивидуально выписать, под конкретный кейс, потому что оно очень sensitive (англ., чувствительное - ИФ) и, как мы видим, любые разговоры, даже просто упоминания закона об амнистии, о переходном избирательном законодательстве вызывают огромные дискуссии в обществе. Это чувствительно все и этот клубок проблем надо постепенно и осторожно разматывать. Но сначала, конечно, фактор безопасности.

Через полтора месяца заканчивается действие закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Он будет пролонгирован, как это было в предыдущие годы, или будет подготовлен и принят новый законопроект и будет ли в этом законопроекте имплементирована формула Штайнмайера?

Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую.

В последние месяцы весь мир наблюдал за ситуацией в Нагорном Карабахе. Какие уроки может извлечь Украина из событий вокруг армяно-азербайджанского конфликта?

Единственный урок, который можно извлечь из любого конфликта – это то, что любая война заканчивается миром, нельзя воевать бесконечно.

В Украине очередной кризис, теперь конституционный. Есть ли пути выхода из этого кризиса?

Да. Есть пути выхода, но, к сожалению, нет консенсуса вокруг них. Поэтому идет такая оживленная дискуссия.

Одна задача, которую можно разными путями решить, это восстановление антикоррупционной инфраструктуры. Для этого есть, так называемый, законопроект Разумкова (председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков - ИФ), в целом, он возвращает действие антикоррупционной инфраструктуры. Дальше идет дискуссия: НАПК начнет или не начнет этим пользоваться. Есть опасения, что этот законопроект тоже "снесут", отправив в Конституционный Суд.

Вторая задача – что нам такое сделать, чтобы Конституционный суд перестал в "турборежиме" штамповать вредные для страны решения, которые угрожают "безвизу", важнейшим реформам (например, земельной), на которых завязана помощь стране и взаимодействие с внешним миром, угрожает реформе децентрализации…

Есть несколько законопроектов на эту тему: скажем так, более директивные, как законопроект мой и господина Юрчишина ( Ярослав Юрчишин, фракция "Голос"), который повышает полномочность Конституционного суда до 17 человек. Есть более мягкий законопроект Ольги Совгири и Федора Вениславского (фракция "Слуга народа") о повышении количества голосов судей КС для принятия решений.

На мой взгляд, идеальный вариант, где есть решение сразу двух задач - это законопроект президента ( "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", прекращающий полномочия состава КС - ИФ)

Однако, из-за отсутствия консенсуса в зале – пока все вышеперечисленные и многие другие законопроекты не выносятся - мы пошли путем создания межкомитетской рабочей группы.

Если все-таки народные депутаты не поддержат законопроект президента, пойдет ли Зеленский, как обещал, на роспуск парламента?

На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно.

Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Мне кажется, что его заявление больше говорит о его обеспокоенности тем, что с одной стороны, суд принимает не очень полезные решения для страны, а с другой стороны - и депутаты ведут себя не совсем понятно. Часть из них прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано, прикрываясь разговорами, мол, давайте не трогать уважаемый суд.

То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась - мы же законы (законопроекты – ИФ) внесли после этого выступления президента.

Когда можно ожидать избрание судей Конституционного суда по квоте Верховной Рады?

Мы не приняли решения по одному из судей – будет перезапущен конкурс, а на это по регламенту уйдет до двух месяцев.

Что касается второй кандидатуры на пост судьи КС. Он еще может быть избран, но когда этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании, не знаю.

Речь идет о кандидатуре от вашей фракции?

Да, это Виктор Кичун ( реподаватель Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, адвокат - ИФ).

Судя по последним голосованиям в Верховной Раде, монобольшинству все труднее и труднее работать, как единое целое, и все труднее найти голоса за тот или иной законопроект, приходится рассчитывать на помощь коллег из других фракций. В связи с этим, можно ли говорить о каком-то переформатировании коалиции в будущем?

Я не думаю, что сейчас есть для этого основания. Потому что у нас во фракции по-прежнему 246 человек. 17 ноября нас покинул Зиновий Андрийович, однако присягу принял Анатолий Гунько, избранный на промежуточных выборах в Верховную Раду 25 октября 2020 г. в одномандатном избирательном округе №208.

Надо, во-первых, учитывать факторы Covid. У нас 20 - 25 человек просто на больничных - это те, кто с Covid, и много людей, те, кто был рядом с ними - на самоизоляции. И то, что на пленарные заседания приходят 210-215 человек из фракции, я считаю достаточно большим успехом. Из этих 210, как мы видели, за бюджет голосуют 209. И это тоже огромный успех. То есть, такие судьбоносные решения все равно будут находить компромисс, находить голоса и иметь широкую поддержку.

Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство – фракция с правом коалиции, а то, что парламент объединяется вокруг важных инициатив, например, вокруг бюджета - это тоже хороший знак. Несмотря на все наши политические противоречия и ругань до хрипоты на ток шоу в телевизионных эфирах, мы можем все-таки находить общие точки при принятии важных для страны решениях. В ответственные моменты можем объединяться и вместе идти дальше.

Уйдет ли на карантин Верховная Рада из-за большого количества заболевших на Covid-19?

Рада не может уйти на карантин. Это такой орган, который должен работать постоянно. У нас есть опыт этой весны, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний.

В Верховной Раде наладили санитарные вопросы, проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют.

Что касается ношения масок... Были даже шуточные предложения - полицию запустить в зал, когда президент подпишет закон о 255 грн (о штрафах за не ношение и неправильное ношение масок - ИФ), то есть действительно депутаты к этому серьезно и ответственно относятся. Секретариаты комитетов уходят незамедлительно на самоизоляцию, если есть заболевшие. Пока идет бюджетный процесс, и есть другие задачи, требующие срочного решения, мы будем работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии.

Рассматриваются ли варианты поддержки бизнеса в условиях ограничения его работы, включая локдаун выходного дня?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил, что необходимо вернуться к инициативам о поддержке бизнеса. Туда надо точно направлять средства, включать компенсаторы.

Нужно помнить и о некотором экспериментальном моменте этого уикенд-локдауна. Если сразу будут видны его результаты и через неделю снизится количество заболевших, то об этом надо говорить и убеждать людей - давайте посидим на этом карантине выходного дня еще пару месяцев.

Какова судьба законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов?

Депутаты его дважды провалили, как все видели. Дальнейшая его судьба, как и любого проваленного законопроекта - в архив.

Вместе с тем, наши политические оппоненты, накаляют обстановку и "подсказывают" общественным движениям предпринимателей, когда прийти под Раду, какой кордон нацгвардии попытаться разорвать.

Несмотря на попытки политически "приватизировать" тему – мы ведем реальный диалог с реальными предпринимателями. И я думаю, что какой-то смягчающий ситуацию законопроект все-таки будем в ближайшее время принимать.

Идея моратория на введение РРО у нас во фракции не нашла 100%-ю поддержку. Коллеги правильно говорят: в реформах все-таки лучше идти до конца, как это было с земельной реформой. Да, это был минус по рейтингу в преддверии местных выборов, но это точно был сильный политический шаг, который стране сделает плюс. Точно так же и здесь.

По-моему, нам нужно также расширять инструментарий и говорить о принятии налога на выведенный капитал, который даст альтернативу многим из среднего бизнеса, кто минимизируются через ФОПов. Ну, а если они этой альтернативой пользоваться не будут, ну, извините, тогда это уже вопрос фискальных служб и бюро экономической безопасности, которое будет вскоре создано.