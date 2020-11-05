Выборы

Выборы

17:28 05.11.2020

Платить или не платить. Синютка и UA: Львов разошлись в определении сути дебатов

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Платить или не платить. Синютка и UA: Львов разошлись в определении сути дебатов

Кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность", народный депутат Украины Олег Синютка убежден, что за участие в теледебатах перед вторым туром выборов кандидаты должны заплатить. В то же время общественный вещатель UA: Львов настаивает, что за участие в предложенном проекте оплата не предусмотрена.

Как сообщается на сайте UA: Львов, они получили письмо от Синютки - ответ на приглашение принять участие в проекте "Избирательный округ. Дебаты". Кандидат отметил, что заинтересован в участии, однако попросил привести "формат дебатов и предложение в соответствии с Избирательным кодексом", а также "организовать такие дебаты в сотрудничестве с другими телеканалами".

В то же время команда общественного вещателя не усматривает нарушений законодательства в формате своего проекта.

"Избирательный округ. Дебаты" - это не площадка для политической агитации кандидатов. Это дискуссионная общественно-политическая программа команды Суспильного, которая имеет целью предоставить равные возможности для участников гонки. (...) Это собственный формат Суспильного, участие в проекте не оплачивается за счет избирательных фондов кандидатов", - говорится в письме на имя Синютки.

UA: Львов сообщил, что, как предполагается, прямой эфир "Избирательный округ. Дебаты" 18 ноября продлится 90 минут и будет состоять из нескольких блоков, в частности, тематических вопросов участников друг другу, а также вопросов от журналистов равноудаленных от обоих участников СМИ.

Суспильне Львов заявил также о готовности к сотрудничеству с другими региональными телеканалами: вещатель дает возможность бесплатной ретрансляции прямого эфира ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты" 18 ноября заинтересованным СМИ.

Тем не менее, Синютка вновь настаивает, что общественный вещатель своим предложением нарушает требования Избирательного закона.

Как сообщила пресс-служба львовской организации "Европейской солидарности", на брифинге 5 ноября кандидат отметил, что в украинском законодательстве четко прописано: дебаты - это форма предвыборной агитации, за которую кандидаты платят из избирательного фонда.

Синютка также сообщил, что представителем его штаба по подготовке дебатов будет народный депутат от "ЕС" из Львова, медиаменеджер Николай Княжицкий.

Как сообщалось, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться нынешний мэр Андрей Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Теги: #дебаты #письма #ua_львів #синютка

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