Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

Второй тур на выборах главы Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ) назначен на 22 ноября, говорится в постановлении городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно документу, во втором туре участие примут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов по результатам голосования 25 октября, – действующий городской голова и кандидат от партии "Самопомич" Андрей Садовый и народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Также комиссия обнародовала официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ: в первом туре Садовый набрал 40,09% голосов (91131), а Синютка – 31,1% (70682). На третьем месте – кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 9,75% (22169).