Почти все участковые избиркомы завершили подсчет голосов на местных выборах

Более 28,9 тысяч участковых избирательных комиссий (УИК, 99,4%) завершили подсчет голосов избирателей на местных выборах в Украине, составили соответствующие протоколы и передали их вместе с другой избирательной документацией от УИК сельским, поселковым и городским территориальным избиркомам (ТИК).

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, по информации, поступившей в секретариат Центризбиркома, по состоянию на 12.00 этот процесс полностью завершен в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.

Кроме того, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) районным и областным теризбиркомам.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 протокола, а областные ТИК - 101 протокол.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.