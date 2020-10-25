В Хмельницкой области глава избиркома пришел на работу пьяным

Председатель одной из избирательных комиссий в Хмельницкой области пришел на рабочее место в день местных выборов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в воскресенье сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"На место происшествия выехала патрульная полиция. Освидетельствование в медицинском учреждении показало наличие 2,8 промилле алкоголя в крови мужчины. За пребывание на работе в нетрезвом состоянии на него составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье областная полиция по состоянию на 14:30 зарегистрировала 45 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса, их них 25 касаются проведения всеукраинского опроса, а 4 – агитации в день выборов. "2 из них по городу Хмельницкому подтвердились - возле участков избирателям раздавали маски и ручки от одного из кандидатов. На нарушителей полицейские составили 2 админпротокола по ст.212-10 Кодекса Украины об административной ответственности", - сообщается на сайте областной полиции.