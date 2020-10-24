Выборы

Выборы

18:53 24.10.2020

Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее время"

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Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее время"

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на "зимнее время".

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, стрелки часов в последнее воскресенье октября в 4:00 переведут на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах.

В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.

В начале октября 2020 года первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект (№4201 "Об исчислении времени в Украине"), которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил вице-спикер.

Теги: #зимнее_время #перевод_часов

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