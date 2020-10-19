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Выборы

11:01 19.10.2020

Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее" время

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Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее" время

Украина в ночь на воскресенье, 25 октября, перейдет на "зимнее" время, переведя стрелки часов на один час назад.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в октябре 2020 года в парламенте законопроект (№4201 "Об исчислении времени в Украине"), которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. "Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил вице-спикер.

В Украине 25 октября пройдут местные выборы.

Теги: #время #перевод_часов

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