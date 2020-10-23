"ОПОРА": Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины

Среди кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней 55% составляют мужчины, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"Мы понимаем, что на этих выборах впервые по-настоящему работает гендерная квота, которая является обязательной для регистрации списка политической партии. В первой пятерке должно быть зарегистрировано двое - до трех представителей разного пола и общее число мужчин, которые баллотируются на этих выборах составляет 55%, 44,2% - это женщины и есть у нас интересная норма, что у 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить, он не был указан в соответствующих базах данных, в том числе и в официально опубликованных данных от избирательных комиссий территориального и центрального уровня", - сказала председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

В областные советы, согласно данным "ОПОРЫ", баллотируется 57% мужчин и 43% женщин, похожая ситуация и с выборами в райсоветы. В громадах с количеством избирателей менее 10 тысяч среди претендентов больше женщин - 56%. В то же время в организации отмечают, что первый номер, который гарантированно получит место в совете громады, города, района или области, как правило, отдают кандидату мужского пола - только 22% женщин получили такое место.