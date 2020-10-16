Выборы

Выборы

11:45 16.10.2020

Угощение кашей в Виннице от ОПЗЖ и Узелкова расследуется как подкуп избирателей

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Угощение кашей в Виннице от ОПЗЖ и Узелкова расследуется как подкуп избирателей

Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Виннице после того, как Винницкая организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14 октября устроила бесплатное угощение кашей с полевой кухни и чаем.

Как сообщила в пятницу полиция Винницкой области, 14 октября на площади в Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах организовали украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали блюда и агитировали за политсилу.

Следственный отдел Винницкого отдела полиции, на основании публикаций в СМИ и соцсетях об этом событии, начал уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей).

Согласно ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Украины, за предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, что сопровождается предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет.

Под неправомерной выгодой подразумеваются продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия, независимо от их стоимости, а также денежные средства, товары (кроме материалов агитации, определенных законом), услуги, работы, льготы, преимущества, подарочные сертификаты, ценные бумаги, кредиты, лотерейные билеты, другие материальные и нематериальные активы, стоимость которых превышает 0,06 необлагаемого минимума доходов граждан, которые на бесплатных или на других льготных условиях предлагаются, обещаются, предоставляются кандидатам, избирателям, участникам референдума или членам избирательной комиссии, комиссии по референдуму или их получают эти лица.

Ранее гражданская сеть "Опора" сообщила, что Винницкая организация ОПЗЖ 14 октября устроила в Виннице на Европейской площади бесплатное угощение кашей с полевой кухни и чаем. Кашу лично раздавал желающим кандидат на должность городского головы Винницы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков.

Сам Узелков выложил небольшое видео с праздника в блоге в Instagram.

Теги: #узелков #опзж #винница #подкуп

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