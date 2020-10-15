В Виннице ОПЗЖ с Узелковым устроили празднование Дня защитника: угощали кашей и чаем

Винницкая областная организация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14 октября устроила в Виннице на Европейской площади бесплатное угощение кашей от полевой кухни и чаем.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", кашу лично раздавал желающим кандидат на должность городского головы Винницы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков.

Мероприятие в рамках праздника Дня защитника было анонсировано на странице областной организации политсилы в соцсети Facebook.

Угощение кашей и чаем сопровождалось выступлением духового оркестра, рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий городской совет от организации ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, из которой распространяли агитационную продукцию.

Сам Узелков выложил небольшое видео с праздника в блоге в Instagram.

В "Опоре" напомнили, что согласно ч.6 ст.57 Избирательного кодекса Украины, запрещается, в частности, проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям независимо от их подчинения и формы собственности денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, содержащих визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, - плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки , спички, значки, бейджи, USB-флешки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, зонты и другие материалы предвыборной агитации, стоимость которых не превышает 6% необлагаемого минимума доходов граждан).

Как сообщалось, украинский боксер-профессионал (выступал в полутяжелом весе) Узелков баллотируется на пост городского головы Винницы от партии ОПЗЖ, о чем стало известно в конце сентября.