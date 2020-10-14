ЦИК сформировала новый состав Бердянской городской ТИК
Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 13 октября, сформировала новый состав Бердянской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Бердянского района Запорожской области.
Как сообщается на сайте ЦИК, решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 12 октября полномочий всего состава этой ТИК.
"Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек", - отметили в Центризбиркоме.
Ранее в ЦИК поступили заявление члена Бердянской городской ТИК и коллективное заявление членов этой комиссии о ее противоправной бездеятельности, которая заключалась в невыполнении решения Третьего апелляционного административного суда и уклонении отдельных ее членов от исполнения обязанностей в комиссии без уважительных причин, что сделало невозможным надлежащую организацию работы.
Также в Центризбирком поступили жалобы одной из местных организаций партии и кандидатов в депутаты Бердянского городского совета, выдвинутых местными организациями политических партий, на противоправное бездействие и грубое нарушение Бердянской городской ТИК требований законодательства и ненадлежащую организацию работы комиссии.
На заседании 12 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Бердянской городской ТИК.