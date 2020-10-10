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16:03 10.10.2020

"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

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"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

Фракция "Батькивщина" планирует инициировать внесение изменений в бюджет, чтобы предусмотреть деньги на обеспечение пациентов с COVID-19 бесплатными тестами и лекарствами как во время стационарного, так и амбулаторного лечения, а врачей – достойной зарплатой и доплатами, заявила глава партии Юлия Тимошенко.

"20 октября мы будем инициировать пересмотр того решения по бюджету, которым выделялись деньги на COVID-19. Это нужно для того, чтобы перераспределить средства и направить их в том числе на бесплатные лекарства, на бесплатные тесты, как в государственных, так и в частных лабораториях, и обязательно на заработные платы врачам. Нужно, чтобы медики получили обещанную надбавку в 300%", - заявила Тимошенко во время общения с медиками Прилуцкой центральной городской больницы в Черниговской области, сообщает пресс-служба партии.

По ее мнению, в настоящее время нужно по всему миру собрать украинских врачей, вернуть их домой и обеспечить достойными зарплатами не ниже, чем в Польше.

Тимошенко также озвучила программу из пяти шагов, которые должны быть немедленно воплощены для предотвращения распространения коронавируса.

Так, она предлагает открыть единую многоканальную "горячую линию", куда смогут обращаться украинцы с симптомами коронавируса; обеспечить больных бесплатными тестами, которые будут браться в течение суток после обращения на "горячую линию" и делаться за 24 часа, а также создать мобильные бригады, обеспеченные автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования, чтобы больные не выходили из дома.

Кроме того, программа Тимошенко предполагает предоставление бесплатных лекарств для пациентов с подтвержденным COVID-19 и дополнительные койкоместа для больных коронавирусной болезнью.

Тимошенко настаивает, что бесплатное тестирование должно было быть организовано гораздо раньше.

"Батькивщина" неоднократно подчеркивала необходимость привлечения к тестированию частных клиник - с тем, чтобы для людей это тестирование было бесплатным. Впрочем, власти пошли на это только сейчас, под давлением оппозиции! Такая же ситуация сейчас складывается и с привлечением отечественных мощностей для производства кислорода и медицинского оборудования. Украина могла бы обеспечивать людей необходимыми средствами и способствовать их производству в собственной стране. Но почему-то на такие важные решения у власти не хватает политической воли", - подчеркнула она.

Теги: #коронавирус #тимошенко #предложения

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