Выборы

Выборы

21:41 28.09.2020

Тищенко стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу

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Тищенко стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе, заявил нардеп в ходе брифинга у КВЦ "Парковый" в Киеве.

"Когда президент шёл в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я и правда являюсь одним из членов этой группы", - сказал Тищенко в ходе брифинга во время заседании фракции.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" также заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

"Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны", - добавил Николай Тищенко.

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идёт речь: "Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".

Теги: #тищенко #донбасс

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