Выборы

Выборы

12:42 16.09.2020

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

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Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

Супруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевский городской совет.

Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.

"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица", - сказала она на съезде столичной команды "Евросолидарности".

Порошенко отметила, что, будучи первой леди, она занималась реализацией социальных и гуманитарных проектов, включая инклюзию и обновление государственных строительных норм, с учетом европейских стандартов.

"И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - подчеркнула она.

Так, по ее словам, европейская страна не может существовать без развития и поддержки национальной культуры, назвав делом чести создания Украинского культурного фонда.

Также Порошенко добавила, что эпидемия коронавируса не отступает и "ни один благотворитель не сможет заменить собой функции государства".

"Сегодня в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем. Школ и садиков катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Врачи и учителя не защищены. А значит - не защищены наши дети и наши родители. Поэтому сегодня не время наблюдать со стороны. Время действовать и принимать ответственные решения", - заявила она.

По ее словам, именно поэтому ее команда идет в Киевсовет, поскольку пора превратить столицу "в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой; с современными учреждениями образования, культуры и медицины".

Теги: #киевсовет #марина_порошенко

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