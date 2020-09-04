"Батькивщина" приняла официальное решение об участии в местных выборах 25 октября

Более 45 тыс кандидатов в местные советы, а также почти 1,5 тыс кандидатов на руководителей объединенных территориальный громад - должности городских, сельских и поселковых голов, будут представлять партию "Батькивщина" на местных выборах, назначенных на 25 октября 2020 года.

Как сообщается на сайте политической партии в пятницу, конференции, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября. Соответствующее решение принял 4 сентября политический совет "Батькивщины".

"Батькивщина" - единственная сила, способная спасти сейчас государство, которое некомпетентная власть завела в экономический и социальный кризис", - отметил в своем выступлении первый заместитель председателя партии, председатель Исполнительного секретариата политсовета партии Иван Кириленко.

В то же время другой член политсовета Андрей Кожемякин отметил, что команда Юлии Тимошенко имеет все основания рассчитывать на максимальную поддержку людей, как это было во время выборов в ОТГ в последние годы. "Батькивщина" имеет самый большой опыт участия в избирательных кампаниях среди всех потенциальных участников нынешней местной избирательной гонки, качественный план и профессиональных кандидатов. Мы имеем все основания рассчитывать на победный результат", - заявил он во время выступления.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.