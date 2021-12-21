Минэнерго разрабатывает программу противодействия коррупции в его аппарате

Министерство энергетики Украины работает над созданием новой антикоррупционной программы, цель которой - действенная система предотвращения и противодействия коррупции в аппарате министерства, сообщила пресс-служба со ссылкой на замминистра Ярослава Демченкова в ходе представления OЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ИФ) результатов антикоррупционного обзора в энергетическом секторе страны во втотоник.

"Для нас важно формирование антикоррупционной среды на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере управления Минэнерго, и хозяйственных обществ, в отношении которых Минэнерго осуществляет управление корпоративными правами государства. На двух таких предприятиях – "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") и НЭК "Укрэнерго" – уже работают новые наблюдательные советы", - сообщил Демченков.

Как отметил замминистра, в ноябре уже новый состав набсовета "МГУ" единогласно решил, что все закупки на сумму свыше 200 млн грн, которые планирует осуществить оператор газотранспортной системы, должны проходить предварительное рассмотрение набсоветом.

"И только если квалификационные критерии для участников создают конкурентные торги, а техническое и экономическое обоснование проектов удовлетворяет членов совета, наблюдательный совет согласовывает проведение закупок на Prozorro" – подчеркнул Демченков.

Он напомнил, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), 17 декабря приняла окончательное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского образца по модели ISO, что подтверждает соответствие комплаенса.

"ГП "Оператор рынка" тоже в этом году успешно прошло международный аудит на соответствие системы управления относительно противодействия коррупции требованиям стандарта ISO 37001 и получило сертификат международного образца", - дополнил замминистра.