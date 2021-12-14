Экономика

16:53 14.12.2021

"Антонов" может построить 5 самолетов Ан-158 для флота Национальной авиакомпании

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"Антонов" может построить 5 самолетов Ан-158 для флота Национальной авиакомпании

Министерство инфраструктуры изучает возможность покупки первых пяти самолетов Ан-158 у входящего в состав "Укроборонпрома" госпредприятия "Антонов" (Киев) для нужд Национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA), сообщило Мининфраструктуры в Facebook.

Подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале следующего года.

"Для "Украинских национальных авиалиний", единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по стране", - цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В "Антонове" ожидают, что контракты будут подписаны непосредственно между ГП и АО "Украинские национальные авиалинии".

"Ан-158 – отличный самолет на 99 кресел. Мы готовы в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и Национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов. При этом первый самолет – в течение первого года", – подчеркнул генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Авиакомпания Ukrainian National Airlines создана в ноябре 2021 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Ее основная задача – развитие внутренних авиаперевозок, расширение географии полетов для украинцев, защита стратегических интересов государства и превращение Украины в крупный европейский авиахаб.

Теги: #мининфраструктуры #самолеты #антонов
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