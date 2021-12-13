Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

Верховная Рада может принять в первом чтении законопроект №2683 о втором уровне пенсионного обеспечения уже на текущей пленарной неделе, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Елена Шуляк.

"Работа над пенсионной реформой будет одной из первоочередных задач во вторую половину нашей каденции. У нашей партии есть политическое требование к парламентским фракциям, чтобы этот законопроект стал опорой для пенсионной реформы в Украине", – сказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она напомнила, что законопроект предлагает ввести с 1 января 2023 года второй уровень пенсионного обеспечения – общеобязательные накопительные пенсионные взносы.

По словам Шуляк, несмотря на индексацию пенсии и доплаты пенсионерам 75+ и 80+, для достойной жизни в пенсионном возрасте средств слишком мало.

Народный депутат пояснила, что благодаря реализации реформы обязательные взносы будут поступать на персональные счета и уже с 2026 года граждане Украины смогут выбрать учреждение для хранения средств, что позволит формировать личные пенсионные накопления, получать дополнительные выплаты к основной пенсии, передавать пенсионные накопления по наследству.

Как сообщалось, законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683) был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года.