Экономика

16:53 13.12.2021

Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

1 мин читать
Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

Верховная Рада может принять в первом чтении законопроект №2683 о втором уровне пенсионного обеспечения уже на текущей пленарной неделе, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Елена Шуляк.

"Работа над пенсионной реформой будет одной из первоочередных задач во вторую половину нашей каденции. У нашей партии есть политическое требование к парламентским фракциям, чтобы этот законопроект стал опорой для пенсионной реформы в Украине", – сказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она напомнила, что законопроект предлагает ввести с 1 января 2023 года второй уровень пенсионного обеспечения – общеобязательные накопительные пенсионные взносы.

По словам Шуляк, несмотря на индексацию пенсии и доплаты пенсионерам 75+ и 80+, для достойной жизни в пенсионном возрасте средств слишком мало.

Народный депутат пояснила, что благодаря реализации реформы обязательные взносы будут поступать на персональные счета и уже с 2026 года граждане Украины смогут выбрать учреждение для хранения средств, что позволит формировать личные пенсионные накопления, получать дополнительные выплаты к основной пенсии, передавать пенсионные накопления по наследству.

Как сообщалось, законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683) был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года.

Теги: #шуляк #законопроект #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:03 09.12.2021
Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

14:28 08.12.2021
Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

17:46 07.12.2021
Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

09:39 03.12.2021
В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

07:54 03.12.2021
Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

17:09 02.12.2021
Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

13:29 02.12.2021
Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

11:48 01.12.2021
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

11:38 01.12.2021
В 2022 г. программа доплат к пенсиям будет расширена на 70-летних украинцев - Зеленский

В 2022 г. программа доплат к пенсиям будет расширена на 70-летних украинцев - Зеленский

10:58 01.12.2021
Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с НДС - глава профильного комитета

Credit Suisse реорганизует структуру и сменит топ-менеджеров

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК в 2021-2022 годы

Производитель электромотоциклов LiveWire Harley-Davidson выйдет на биржу через SPAC

ОТП Банк выдал "доступных кредитов" на сумму 75 млрд грн – глава правления

Шмыгаль поручил Галущенко проконтролировать своевременность выплаты зарплат шахтерам

Минагрополитики инициировало разработку е-кабинета рыболова

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название на МР Банк

Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА