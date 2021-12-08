Наблюдаемое в последние годы активное восстановление рынка продаж новых авто существенно ужесточило конкуренцию среди страховых компаний - мнение

Активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, которое наблюдается в последних несколько лет, существенно ужесточило конкуренцию среди страховых компаний, сообщила директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева журналистам.

По ее словам, 42 из 152 (на конец октября-2021) рисковых страховых компаний Украины имеют лицензии на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), 124 - на добровольное страхование автотранспорта (КАСКО).

"В свете принятия нового закона "О страховании", ожидаемого принятия закона "Об ОСАГО" и других нормативно-правовых актов интрига по распределению страхового рынка возрастает", - подчеркнула эксперт.

По словам Щучьевой, автомобильный рынок Украины постепенно восстанавливается после существенного падения в 2014 году, когда продажи обвалились с 686 тыс. ед. в 2008 году до рекордных 52,3 тыс. ед.

Со ссылкой на данные ассоциации "УкрАвтоПром", она сообщила, что с начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 9%, чем за весь прошлый год. В 2022 году, по оценкам специалистов корпорации "УкрАВТО", тенденция постепенного восстановления может сохраниться.

Говоря о предпочтениях украинцев, Щучьева сообщила, что один из самых популярных среди них автомобильных брендов – KIA: впервые за свою историю присутствия на украинском рынке он вышел на 1-е место в рейтинге продаж в ноябре 2021 года, а по итогам 11 месяцев входит в ТОП-3 по количеству проданных клиентам автомобилей.

По ее словам, благодаря своевременным стратегическим решениям "УкрАВТО" обеспечило в дилерской сети достаточное количество автомобилей до конца 2021 года, поэтому его клиенты практически не ощутили дефицита, возникшего из-за чип-кризиса (кризис полупроводниковых микрочипов в мире), вызванного пандемией COVID-19 и повышенным спросом на технику для удаленной работы, а также перебоями в поставках полупроводников.

Щучьева также сообщила, что в портфеле СК "Экспресс Страхование" на автострахование (КАСКО и ОСАГО) приходится 95%, поэтому тенденции авторынка оказывают немаловажное влияние на компанию. В то же время тесная кооперация СК "Экспрес Страхование" с корпорацией "УкрАВТО" позволяет предлагать потребителям действительно уникальные услуги, которых нет у других участников страхового рынка.

"Единое программное обеспечение и тесная интеграция с ремонтами на официальных дилерских центрах позволяют нашим клиентам получать дополнительные преимущества – мы не завершаем свой сервис на выплате. Мы сопровождаем процесс восстановительного ремонта от оперативного заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт при гарантированном его качестве. 76% наших клиентов пролонгируют свои первые договора с компанией после первого опыта сотрудничества", - подчеркнула директор СК.

Кроме того, по ее словам, в условиях глобальной пандемии для клиентов важным остается вопрос мобильности, важна не просто быстрая "экспресс-выплата", а быстрый и качественный ремонт автомобиля. С этой целью "Экспресс Страхование" уже на этапе согласования счета резервирует запасные части на складах дилера, а при их отсутствии осуществляет заказ, используя авиапоставки. Кроме того, с официальными СТО достигнута договоренность не только о скидках, но и о фиксации предельных сроков ремонта. Если сделать ремонт быстро невозможно, клиентам предлагается продления договора страхования на время ремонта авто.

Как сообщила Щучьева, восстановление рынка продаж автомобилей повлияло на увеличение сроков записи на восстановительный ремонт на популярных сервисных станциях, а влияние пандемии отразилось на поставке запасных частей. Поэтому профильные департаменты "УкрАВТО" уже сейчас реализовывают план расширения количества мощностей для проведения ремонтов.

Говоря об автокредитовании, она сообщила, что 2021 год сформировал тренд на клиентоориентированность среди основных банков, предоставляющих услуги автокредитования: снизились не только авансы по кредиту (до 10%), по многим программам были предложены условия без разовых банковских комиссий за открытие/обслуживание счетов. Банки предлагают программы без личного страхования заемщика, а отмена нотариального оформления договоров при сделке завершает позитивные изменения в автокредитовании в уходящем году.

Говоря об итогах работы СК "Экспресс Страхования" за 11 месяцев 2021 года, Щучьева сообщила, что в январе-ноябре компания увеличила выплаты на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 229,2 млн грн, в том числе по КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

СК "Экспресс Страхование" основана в 2008 году корпорацией "УкрАВТО". Компания входит в число наиболее капитализированных на страховом рынке и шесть лет подряд удерживает лидерские позиции в ТОП-10 разных профильных рейтингов.