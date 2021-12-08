Экономика

06:47 08.12.2021

Беларусь на фоне санкций инвестирует $3 млрд в 47 импортозамещающих проектов

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Беларусь на фоне санкций инвестирует $3 млрд в 47 импортозамещающих проектов

Беларусь на фоне санкций планирует реализовать 47 импортозамещающих проектов, сообщил министр экономики Александр Червяков журналистам.

"На сегодняшний день уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 13 млрд белорусских рублей (около $5,1 млрд - ИФ) инвестиций. Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значимых 47 (проектов - ИФ) с объемом инвестиций порядка 8 млрд бел. руб. (около $3,1 млрд - ИФ). Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на $9 млрд импортозамещения", - сказал Червяков перед заседанием президиума Совмина, на котором будут рассмотрены вопросы импортозамещения.

По его словам, на заседании президиума будут рассматриваться предложения, меры, которые позволят более активно развивать импортозамещение и стимулировать к этому процессу предприятия. Министр назвал несколько предлагаемых направлений. Это увеличение локализации, развитие технологических цепочек, переработка местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса.

"В текущем году наша страна и экономика в целом столкнулась с беспрецедентными вызовами - (это и пандемия, и санкции - ИФ), которые объявлены в отношении нашей страны. В этих условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют снивелировать издержки. В этих условиях импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особую значимость", - подчеркнул Червяков.

Официальный курс на 7 декабря - 2,5435 бел. руб./$1.

Теги: #санкции #импортозамещение #беларусь
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