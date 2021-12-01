Проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Минкультуры почти на 4 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Министерства культуры и информационной политики Украины на 3,873 млрд грн по сравнению с первым чтением, говорится в сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта №6000 от 15 сентября 2021 года.

В частности, предлагается увеличение финансирования на 463 млн грн программы "Обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Крым, сбор, обработка и распространение официальной информационной продукции", на 400 млн грн – программы "Общегосударственные мероприятия в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, вывоз, ввоз и возврат культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств", на 1,5 млрд грн – программы "Фонд развития заведений общегосударственного значения, в том числе их строительство".

На 183 млн грн предлагается увеличение финансирования программы "Обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздательского дела и популяризация украинской литературы в мире", на 100 млн грн – программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для создания центров культурных услуг" и 1,7 млрд грн – программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ находящихся в коммунальной собственности памятников культурного наследия".

Как сообщалось, 11 ноября 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентств по вопросам кино. Также он назвал неприемлемой для него сумму финансирования культуры в проекте госбюджета-2022 к первому чтению.

29 ноября лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отставки Ткаченко уже не актуален.