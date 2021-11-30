Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022 - глава налогового комитета

Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 года дополнительные 20 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Изначально Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет за счёт этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем понизил оценку до 50 млрд грн.

В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 гг. предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет внедрения предусмотренных в нем изменений.