Экономика

19:53 30.11.2021

Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022 - глава налогового комитета

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Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022 - глава налогового комитета

Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 года дополнительные 20 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Изначально Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет за счёт этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем понизил оценку до 50 млрд грн.

В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 гг. предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет внедрения предусмотренных в нем изменений.

Теги: #налоги #законопроект
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