Экономика

19:17 30.11.2021

Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

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Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

ПАО "Центрэнерго" получает уголь по контракту с "Д.Трейдинг" по цене с привязкой к котировке API2, актуальной на момент заключения договора, плюс стоимость фрахта в размере $30/тонна, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

"Цена угля по контракту с "Центрэнерго" является коммерческой тайной. Она была сформирована на основании актуальных на момент заключения договора котировок угля в регионе ARA агентства Platt's (индекс API2) плюс стоимость фрахта в размере $30/тонна", – говорится в ответе компании на запрос Энергореформы.

При этом в ДТЭК отметили, что зафиксированная в контракте цена полностью соответствовала принципу импортного паритета.

"По нашей информации, во всех контрактах на импорт угля в Украину в данное время используется привязка к котировкам угля в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен", – отметили в ДТЭК.

Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Еще шесть кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе уже для "ДТЭК Энерго".

"Центрэнерго" сейчас также решает вопрос с поставками морем угля из Казахстана, поскольку Россия заблокировала ж/д поставки. Всего компания законтрактовала 660 тыс. тонн угля в Казахстане.

Теги: #электроэнергия #уголь #энергетика
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