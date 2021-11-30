Экономика

10:20 30.11.2021

Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

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Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг", подрядчик в Сумской области в рамках президентской программы "Большое строительство", отремонтировала автомобильную дорогу Н-12 Сумы – Полтава.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, речь идет о 55-километровом участке дороги от с. Верхняя Сыворотка до г. Ахтырка (км 12+09 - км 67+120).

На указанном участке дорожники отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие, усилили основание дорожной одежды, устроили нижний слой асфальтобетона и верхний слой из ЩМА.

Кроме того, нанесена разметка, устроены новые автопавильоны и посадочные площадки, смонтированы освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.

"В общей сложности на протяжении 2020-2021 годов ремонтируем почти 60 км дороги Н-12 Сумы - Полтава", - сообщили в "Укравтодоре".

Трасса Н-12 имеет общую протяженность 193,7 км и представляет собой важный транспортный коридор, соединяющий Сумы и Полтаву, а также крупные районные центры двух областей.

Ранее в Офисе президента сообщали, что по президентской программе "Большое строительство" за период с 2019 года до конца 2021-го будет обновлено в общей сложности 13 тыс. км дорог в Украине и в планах до конца 2024 года сделать 24 тыс. км.

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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