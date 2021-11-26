Банкиры ожидают замедления роста курса доллара благодаря интервенциям НБУ и $700 млн от МВФ

Рост курса гривни замедлится после его скачка до уровня выше 27 грн/$ за счет интервенций Национального банка Украины (НБУ) и $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ), к такому мнению склоняются опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Гривня стремится пробить уровень 27-й фигуры, возможно, достигнув 27,1-27,2 грн/$. Регулятор и рынок дадут возможность скорректироваться после к уровням ниже на 26,5-26,7 грн/$ до середины декабря", – прогнозирует главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринный.

По его словам, основным фактором ослабления гривни стала новостная лента, которая спровоцировала выход нерезидентов из ОВГЗ и вынудила продавцов взять паузу до более интересных уровней для продаж.

"Также на курс повлияли средства, поступившие от продажи валюты после размещения евробондов "Укрэнерго," и последующий выкуп валюты после расчетов (получения гривни) по долгам "зеленки", – пояснил банкир.

Куринный добавил, что Нацбанк сохраняет свою стратегию сглаживания резких курсовых колебаний и в ноябре, после длительной паузы, вышел с продажами валюты из резервов, которые ранее в этом году наполнил более чем на $3 млрд.

"Насколько глубокой окажется эта волна девальвации - сейчас сказать очень сложно. Если предположить, что напряженность на российско-украинской границе не будет нарастать, полагаю, выше уровня 27,2-27,3 грн/$ котировки не поднимутся. Для этого просто нет макроэкономических предпосылок", – отметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

По ее словам, волна роста с высокой вероятностью сменится укреплением гривни уже в начале декабря. И хотя в целом декабрь может быть довольно турбулентным из-за традиционно напряженного графика бюджетных платежей и репатриации дивидендов иностранными компаниями в конце года, общая ситуация говорит в пользу стабильной гривни.

Волуйчак отметила, что текущая волна ослабления гривни обусловлена активной покупкой валюты компаниями "зеленой" генерации, получившими транши погашения задолженности от "Укрэнерго", ростом напряженности на российско-украинской границе, что привело к ускоренному выходу из ОВГЗ некоторых иностранных инвесторов и крупным погашением Минфином и выплатой процентов по ранее размещенным бумагам.

Она добавила, что до конца ноября девальвационный потенциал сохранится, что будет обусловлено пиковым периодом уплаты НДС-возмещения экспортерам.

"Сейчас нет никаких признаков "панического" бегства капиталов. При этом реального рыночного спроса на инвалюту сейчас недостаточно, чтобы абсорбировать дополнительный объем предложения, обусловленный, кроме прочего, рекордным урожаем и высокими ценами на сырьевые товары в мире. Потому высока вероятность, что уже на следующей неделе гривня перейдет к укреплению, глубина и динамика которого во многом будет определяться тактикой НБУ", – указала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По ее словам, НБУ 19 по 24 ноября продал на межбанке порядка $400 млн для компенсации возникшего дисбаланса.

Мнение Волуйчак разделяет аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук. Он также не видит экономических причин длительного роста курса текущими темпами, поскольку в Украине до сих пор остаются благоприятными цены для экспортеров, а у НБУ достаточно резервов для сглаживания колебаний.

"Курс уже пересек отметку 27 грн/$, несмотря на положительные новости о получении нового транша МВФ. Дальнейшее направление курса зависит от военно-политической ситуации и возможностей НБУ унять ажиотажный спрос", – пояснил банкир.

По его словам, текущая стремительная девальвация обусловлена в основном ухудшением курсовых ожиданий из-за обострения военной ситуации на границе с Россией, вследствие чего на межбанке сформировался повышенный спрос на валюту, а экспортеры придерживают продажу валютной выручки. Однако с улучшением настроений участников рынка курс может несколько укрепиться.

"НБУ будет проактивнее сглаживать курсовые колебания при девальвации и удовлетворять ажиотажный спрос. Также при сохранении девальвационного давления НБУ повысит ключевую ставку на Комитете монетарной политики через две недели. Кроме того, при таких условиях НБУ следовало бы усилить коммуникацию по ситуации, чтобы успокоить рынок", – отмечает Хведчук.

Аналогичной позиции придерживается и директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

"В четверг курс преодолел отметку 27,00 и остановился на 27,05. Только стараниями НБУ, который активно продает валюту в последнее время, курс не взлетел еще выше", – отметил он.

По словам банкира, главными факторами роста котировок являются события на границе с Россией и, соответственно, серьезная угроза военного конфликта, что приводит к тому, что экспортеры начали придерживать валютную выручку в ожидании дальнейшего роста курса.

Кроме этого, активизировались нерезиденты с досрочной продажей гривневых ОВГЗ и покупкой валюты для вывода инвестиций. Крупные импортеры энергоресурсов также возобновили покупку валюты.

Факторами, влияющими на возможность укрепления гривни, Кабмин назвал, в частности, получение транша от МВФ в сумме $700 млн, высокие цены на продукцию металлургов и агроэкспортеров и "красные" карантинные зоны, которые приводят к снижению бизнес-активности.

"По поведению НБУ мы видим, что регулятор активно присутствует на рынке и сразу готов к выходу на рынок в случае резких колебаний курса в любую сторону. Этот сигнал очень позитивен для рынка и не дает возможность спекулянтам резко раскачать курс", – сказал директор департамента казначейства Идея Банка.

Он добавил, исходя из последних аукционов ОВГЗ, объмы привлечений ресурсов пока находятся на приемлемом для Минфина уровне, но спрос сохраняется пока только среди отечественных инвесторов.

Начальник управления инвестиционной деятельности Укрэксимбанка Олег Сердюк также назвал основным фактором давления на нацвалюту стремительный рост валютного спроса с проведенными государством расчетами по задолженности перед предприятиями "зеленой" энергетики и уходом нерезидентов с отечественного долгового рынка, сокративших за последнюю неделю свои портфели ОВГЗ более чем на 3,3 млрд грн.

"Текущее снижение инвестиционного спроса в значительной степени является следствием как обострения военно-политической ситуации вокруг Украины, так и общемировой тенденции к уменьшению заинтересованности в рынках развивающихся стран", – добавил он.

По словам банкира, на курс также повлияли снижение аппетита к риску среди инвесторов в условиях развертывания волны заболеваемости в Европе, рост ставок на эталонном долговом рынке США, которые находятся около пиковых значений. В частности, доходность долгосрочных гособлигаций США за последнюю неделю возросла с 1,52% до 1,68%.

"Нестабильной также остается ситуация с валютами некоторых ключевых стран по emerging markets, в частности Турции, где лира за аналогичный период ослабла более чем на 13%. Поэтому гривня сейчас склонна к пребыванию в общемировой тенденции по отношению к доллару", – указал Сердюк.

По словам главного эксперта департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антона Куринного, доходности ОВГЗ, евробондов и ВВП-варрантов повышаютсяиз-за негативных новостей и возможных эскалаций на границе.

"Весь рынок ждет, когда ситуация успокоится, в таком случае и доходность, и желание нерезидентов выйти из бумаг начнет спадать. На последнем аукционе 23 ноября Минфину удалось привлечь всего около 4 млрд грн и основная масса прошла по коротким срокам. При этом МВФ согласовал план дальнейшего сотрудничества и выделение $700 млн кредита стэнд-бай", – пояснил банкир.

Он отметил, что в случае продолжения новостного негативного фона можно будет увидеть скачок доходности и продолжение выхода нерезидентов из ОВГЗ, а также начало паники у населения, которое начнет скупать валюту

В то же время аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук указал, что усиление военной напряженности, кроме влияния на стоимость гривни, еще и негативно отразилось на цене долговых инструментов страны и восприятии кредитных рисков инвесторами.

"К этому фактору также добавляется влияние роста доходностей евробондов в целом по развивающимся рынкам. Таким образом, мы наблюдаем падение цен евробондов Украины и ВВП-варрантов, рост стоимости кредитных дефолтных свопов. Сокращение портфелей ОВГЗ нерезидентами приводит к росту их доходностей на вторичном рынке", – добавил аналитик.

Как отметила, в свою очередь, Волуйчак, поток новостей о ситуации на российско-украинской границе привел к оттоку средств иностранных инвесторов из ОВГЗ. В частности, с 15 по 25 ноября, невзирая на продолжающееся наращивание доходности, портфель ОВГЗ иностранных инвесторов уменьшился на 4,2 млрд грн.

"Впрочем, следует отметить, что часть этого сокращения была связана с крупным погашением старых выпусков ОВГЗ 17 ноября", – указала банкир.

По ее словам, весьма остро новости повлияли и на ВВП-варранты, так как за несколько дней они подешевели до 88,5% от номинала, что ниже апрельских показателей в схожей по сути ситуации.

"Однако дальнейшего снижения нет. Более того, в среду они даже немного выросли и к утру четверга торговались на уровне 90-91%", – констатировала Волуйчак.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка также отметила, что предсказать дальнейшее поведение иностранных инвесторов в принципе невозможно, однако выразила оптимизм и ожидает, что если ситуация на востоке Украины не будет, по крайней мере, усугубляться, рынки довольно быстро успокоятся.