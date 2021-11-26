Россия не пошла на предложения о росте транзита газа через Украину – Зеленский

Российская Федерация не поддержала инициативу Украины о росте объемов транзита газа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта. Но кроме этих заявлений ничего больше не слышал и не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" не было", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что было удачное предложение со стороны Украины – инициировать увеличение объемов транзита и при этом снизить его стоимость.

"У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа. Мы даже сказали, что давайте, кроме контракта, увеличим транзит. Это позволяют наши мощности. Давайте снизим цену транзита. Он будет меньше каких-либо других потоков. (…) Я считаю, это был удачный шаг с нашей стороны", – отметил глава государства.