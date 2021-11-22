"Молдовагаз" прорабатывает с правительством страны механизм погашения задолженности перед "Газпромом"

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания прорабатывает с правительством механизм погашения образовавшейся текущей задолженности перед "Газпромом".

В прямом эфире телеканала JurnalTV он подтвердил, что "Молдовагаз" в понедельник получил предупреждение от "Газпрома" о возможном отключении поставок газа через 48 часов, если не будут осуществлены текущие платежи за газ.

В то же время Чебан опроверг утверждения о том, что Молдова сталкивается с очередным газовым кризисом.

"Речь не идет о газовом кризисе. У нас подписан договор с "Газпромом". Там прописана необходимость осуществления текущих платежей в полном объеме. Такое же положение было и в прежнем контракте. Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты", - сказал Чебан.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что образовавшийся кассовый разрыв составляет 1,3 млрд. леев (около 75 млн. долларов).

"Мы обсуждаем с правительством, как погасить эту задолженность. Мы можем взять кредит, но это долгая процедура. Эти деньги есть у правительства, и мы ищем легальные процедуры, чтобы эти деньги взять в долг у правительства и погасить образовавшийся долг - взять напрямую или через государственную компанию "Энергоком". Решение будет найдено, до приостановления подачи газа мы не дойдем", - заверил Чебан.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник вечером заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. По его словам, "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове Он предусматривает привязку цену газа для Молдовы к ценам на рынке газа и нефти. В ноябре цена газа для Молдовы составляет $450 за тысячу кубических метров.

Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдова покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. Для поддержания баланса в газопроводе Молдова в последней декаде октября взяла в долг газ на Украине и Румынии, а также покупала на международном рынке по 1-1,5 млн. кубометров газа в день. Средняя цена составила 994 доллара за тысячу кубических метров.

На прошлой неделе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для потребителей в 2,4 раза (с 4,29 до 10,26 лея за один кубический метр (курс доллара -17,50 лея за доллар - ИФ). Эти тарифы будут действовать в ноябре. За это время НАРЭ проведет анализ и утвердит постоянный тариф на полгода-год. НАРЭ уже обнародовало расчеты, согласно которым предлагается с 1 декабря установить тариф в размере 8,81 лея за один кубический метр. Администрация "Молдовагаз" заявила о недопустимости понижения нынешнего тарифа, пригрозив, что в противном случае в новом году потребует повышения тарифа до 13 леев за кубометр газа.

Эксперты не исключают, что заявление официального представителя "Газпрома" обусловлено желанием поддержать "Молдовагаз" и не допустить снижения установленного на ноябрь тарифа на газ. "Молдовагаз" является акционерным обществом, в котором "Газпрому" принадлежит 50% акций.