Экономика

22:05 22.11.2021

"Молдовагаз" прорабатывает с правительством страны механизм погашения задолженности перед "Газпромом"

3 мин читать
"Молдовагаз" прорабатывает с правительством страны механизм погашения задолженности перед "Газпромом"

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания прорабатывает с правительством механизм погашения образовавшейся текущей задолженности перед "Газпромом".

В прямом эфире телеканала JurnalTV он подтвердил, что "Молдовагаз" в понедельник получил предупреждение от "Газпрома" о возможном отключении поставок газа через 48 часов, если не будут осуществлены текущие платежи за газ.

В то же время Чебан опроверг утверждения о том, что Молдова сталкивается с очередным газовым кризисом.

"Речь не идет о газовом кризисе. У нас подписан договор с "Газпромом". Там прописана необходимость осуществления текущих платежей в полном объеме. Такое же положение было и в прежнем контракте. Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты", - сказал Чебан.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что образовавшийся кассовый разрыв составляет 1,3 млрд. леев (около 75 млн. долларов).

"Мы обсуждаем с правительством, как погасить эту задолженность. Мы можем взять кредит, но это долгая процедура. Эти деньги есть у правительства, и мы ищем легальные процедуры, чтобы эти деньги взять в долг у правительства и погасить образовавшийся долг - взять напрямую или через государственную компанию "Энергоком". Решение будет найдено, до приостановления подачи газа мы не дойдем", - заверил Чебан.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник вечером заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. По его словам, "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове Он предусматривает привязку цену газа для Молдовы к ценам на рынке газа и нефти. В ноябре цена газа для Молдовы составляет $450 за тысячу кубических метров.

Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдова покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. Для поддержания баланса в газопроводе Молдова в последней декаде октября взяла в долг газ на Украине и Румынии, а также покупала на международном рынке по 1-1,5 млн. кубометров газа в день. Средняя цена составила 994 доллара за тысячу кубических метров.

На прошлой неделе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для потребителей в 2,4 раза (с 4,29 до 10,26 лея за один кубический метр (курс доллара -17,50 лея за доллар - ИФ). Эти тарифы будут действовать в ноябре. За это время НАРЭ проведет анализ и утвердит постоянный тариф на полгода-год. НАРЭ уже обнародовало расчеты, согласно которым предлагается с 1 декабря установить тариф в размере 8,81 лея за один кубический метр. Администрация "Молдовагаз" заявила о недопустимости понижения нынешнего тарифа, пригрозив, что в противном случае в новом году потребует повышения тарифа до 13 леев за кубометр газа.

Эксперты не исключают, что заявление официального представителя "Газпрома" обусловлено желанием поддержать "Молдовагаз" и не допустить снижения установленного на ноябрь тарифа на газ. "Молдовагаз" является акционерным обществом, в котором "Газпрому" принадлежит 50% акций.

Теги: #газ #россия #молдова #поставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 22.11.2021
Украина хочет продлить транзитный газовый контракт на 15 лет, готова дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м - премьер

Украина хочет продлить транзитный газовый контракт на 15 лет, готова дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м - премьер

06:56 22.11.2021
Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения в Украину

Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения в Украину

04:07 22.11.2021
Кулеба: Дипломаты работают над тем, чтобы Украина становилась сильнее на дипломатическом и военном фронте

Кулеба: Дипломаты работают над тем, чтобы Украина становилась сильнее на дипломатическом и военном фронте

01:47 22.11.2021
Данилов: Россия пытается максимально обострить ситуацию безопасности в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров

Данилов: Россия пытается максимально обострить ситуацию безопасности в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров

22:34 21.11.2021
Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

19:46 21.11.2021
Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

06:55 21.11.2021
Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

00:39 21.11.2021
В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

23:37 20.11.2021
Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

20:18 20.11.2021
США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Беларуси заявляют, что возобновили поставки электроэнергии в Украину

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Теневой рынок труда в 2020г потеснил контрабанду в антирейтинге крупнейших по объему схем минимизации уплаты налогов - исследование CASE

Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

Президент США выдвинул Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС

Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем, физически уголь уже в порту – глава Минэнерго

АМКУ рассматривает дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции МТП "Черноморск"

"Фокстрот" выдал 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% продаж

monobank вышел на рынок выплат зарплат

Westinghouse и "Энергоатом" подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС

Хозсуд Киева разрешил украинской "дочке" Сбербанка отсрочить переименование до августа 2022 года

Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА