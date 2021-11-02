"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

ПАО "Центрэнерго" готово работать в нынешнем осенне-зимнем периоде на газе в случае недостатка угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины, сообщил первый замглавы Фонда госимущества, глава набсовета генкомпании Денис Кудин.

"В январе-феврале этого года были сложности в энергосистеме и "Центрэнерго" систему спасло. Мы перешли на работу с угля, которого не было, на газ, и благодаря этому сгенерировали достаточно электроэнергии, чтобы поддерживать стабильную мощность в системе в пиковые нагрузки. То же самое при необходимости мы готовы сделать и сейчас", – сказал Кудин в интервью "Энергореформе".

"Если так случится, что на коротких промежутках времени нам не хватит угля, то мы на эти промежутки времени перейдем на газ. Соответственно, Украина будет с электроэнергией", – подчеркнул глава набсовета.

По его словам, газа у НАК "Нафтогаз", который на сегодня является единственным поставщиком для генкомпании, достаточно, а решение о переходе на альтернативное углю топливо может быть принято на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Если стране потребуется балансировать энергосистему, то так же, как это было в прошлый раз, пройдет совещание на уровне СНБО и будет решение переходить на альтернативное топливо. Газ у НАК есть, мы с ними в регулярном контакте. НАК хорошо понимает, что если системе будет надо, то придется поставлять газ для целей энергетики", – изложил позицию Кудин.

При этом он отметил, что "Центрэнерго" уже в текущем месяце рассчитывает погасить долг перед НАК в объеме около 900 млн грн за потребленный в начале года ресурс. "Контракт у "Центрэнерго" по газу только с НАК. Раньше было по-разному. Компания должна еще за тот газ, который мы потребили в январе-феврале. Мы планируем этот долг погасить в ноябре. Там почти 900 млн грн", – пояснил Кудин.

Он отметил, что погасить этот долг "Центрэнерго" планирует за счет предоплаты за реализованную э/э. "В таком случае мы будем знать, что готовы к любым форс-мажорам", – подчеркнул он.

Вместе с тем глава набсовета не стал прогнозировать объем потенциально необходимого ресурса. "Пока сложно сказать про объем, потому что надо будет смотреть, какой возникнет дефицит", – пояснил Кудин.

При этом, по его словам, компания рассчитывает, что ей удастся пройти ОЗП на угле. "У нас в рамках, подготовленного плана дефицит не должен возникнуть. Мы рассчитываем полностью сбалансироваться углем", – сказал Кудин, добавив, что все будет зависеть от погодных условий.