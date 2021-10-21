Экономика

11:25 21.10.2021

Оператор ГТСУ подал заявку на участие в сертификации Nord Stream-2 AG.

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Оператор ГТСУ подал заявку на участие в сертификации Nord Stream-2 AG.

ООО "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии, BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" Nord Stream-2 AG.

Согласно сообщению ОГТСУ на сайте, заявка подана в среду, 20 октября.

"Мы продолжаем решительно выступать против этого геополитически небезопасного проекта, угрожающего национальной безопасности Украины, разрушающего европейскую энергетическую архитектуру и пытающегося обойти правила ЕС", – цитируется в сообщении генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он отметил, что основанием для подачи заявки является нарушение прав и коммерческих интересов ОГТСУ в случае сертификации Nord Stream-2 AG.

Макогон акцентировал внимание, что разрешение "Северному потоку-2" осуществлять транспортировку газа под контролем "Газпрома" приведет к бесповоротному уменьшению и изменению конфигурации украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа.

"В итоге, "Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот вытеснит украинскую ГТС как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где СП и СП-2 будут функционировать параллельно", – отметил глава ОГТСУ.

Он подчеркнул, что ОГТСУ считает своей обязанностью информировать стратегических партнеров Украины об угрозах СП-2 безопасности поставок газа в Европу.

По словам директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ОГТСУ Ольги Бельковой, запуск СП-2 под контролем Газпрома также негативно повлияет на способность оператора использовать и поддерживать функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации, а также будет угрожать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, а также перспективам транзита водорода в Европу.

"Nord Stream-2 AG может быть сертифицирован только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством, а оно требует, чтобы оператор СП-2 был полностью отделен и независим от Газпрома, а правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Любмине, Германия, до исходящей точки в Усть-Луге, Россия", – настаивает ОГТСУ.

Помимо этого, украинская ГТС должна быть открытой для использования третьими сторонами на российской границе, независимо от того, эта сторона с Центральной Азии или является другим российским производителем газа, не принадлежащим Газпрому, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA, начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

15 октября НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA. 

Теги: #сертификация #северный_поток_2 #огтсу
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