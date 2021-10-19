Экономика

19:08 19.10.2021

Федерация работодателей Украины поддержала идею Юлии Тимошенко о введении ЧП в энергетике – заявление

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Федерация работодателей Украины поддержала идею Юлии Тимошенко о введении ЧП в энергетике – заявление

Федерация работодателей Украины (ФРУ) требует от парламента и правительства принять немедленные шаги для преодоления кризисной ситуации в энергетике, вызванной критическим ростом цен на энергоносители, а также ввести чрезвычайное положение в указанной сфере.

Об этом говорится в заявлении ФРУ, подготовленной по результатам расширенного заседания Президиума Совета Федерации с участием промышленников, представляющих ведущие отечественные компании.

Участники мероприятия констатировали, что в течение 2021 года произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, что является убийственным для украинской промышленности.

"Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем у их конкурентов", - убеждены представители отечественных предприятий.

Эксперты предостерегают, что в случае отсутствия неотложных шагов со стороны власти по стабилизации указанной ситуации страна получит негативные последствия. Это, в частности, сокращение работников на предприятиях, закрытие компаний или остановка производства, увеличение миграции трудоспособного населения Украины за границу и уменьшение поступлений в бюджеты разных уровней.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", - считают работодатели.

Поэтому для скорейшего разрешения ситуации они требуют от Верховной Рады принять постановление о признании текущей ситуации на рынке природного газа кризисной ситуацией уровня чрезвычайной ситуации. В указанном постановлении определить меры по выходу из кризисной ситуации, приняв во внимание предложения Европейской комиссии.

Как сообщалось, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" предложила ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий для выхода из энергетического кризиса.

 

Теги: #фру #чп #энергетика
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