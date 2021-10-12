Экономика

16:43 12.10.2021

Глава налогового комитета ВР видит потенциал увеличения доходов в проекте госбюджета-2022 на 80 млрд грн

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Глава налогового комитета ВР видит потенциал увеличения доходов в проекте госбюджета-2022 на 80 млрд грн

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит потенциал расширения доходной части проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" на 80 млрд грн - до 1,357 трлн грн.

Как написал Гетманцев в "Телеграм-канале" во вторник, соответствующие предложения о расширении доходов за счет пересмотра макропрогноза и комплексной детенизации экономики, а также о некотором перераспределении расходов он подал в качестве поправок к законопроекту №6000.

Глава комитета, в частности, предлагает увеличить в проекте госбюджета на следующий год плановые поступлений от НДС с ввезенных и изготовленных в Украине товаров – на 24 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 15 млрд грн, акцизного налога с произведенных в стране и импортированных табачных изделий - на 13,5 млрд грн, налога на доходы физических лиц - на 10 млрд грн, ренты за пользование недрами для добычи газа - на 6 млрд грн.

Относительно расходной части госбюджета Гетманцев, в частности, предлагает увеличить на 17 млрд грн финансирование программы медицинских госгарантий, на 12 млрд грн увеличить расходы на стимулирование рождаемости, на 8,8 млрд грн - на выплату льгот и жилищно-коммунальных субсидий.

Теги: #бюджет #доходы #гетманцев
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