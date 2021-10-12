Украина начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году - Зеленский

Украина начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году, для реализации в настоящее время необходимо около 300 млрд грн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разработана эта программа (по энергосбережению – ИФ) уже абсолютно детально… Мы видим, что эту программу можем внедрить, и мы точно ее внедрим при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны Европейского союза. В любом случае, мы будем начинать это делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда угрожает нам сосед (Россия – ИФ) отключением или уменьшением объемов газа", - заявил Зеленский во время брифинга по итогам 23-го саммита Украина–ЕС с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Он отметил, что Украина должна быть действительно энергетически независимой.

По словам Зеленского, для реализации данной программы Украине в настоящее время необходимо около 300 млрд грн.