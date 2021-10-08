Уголь приходится покупать в условиях крайне наряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

Огромный дефицит угля, который испытывает Китай, серьезно накалил ситуацию на внешних рынках и усложнил его покупку для потребностей украинской генерации, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В этих условиях покупать уголь на внешних рынках крайне сложно. Китайский спрос высасывает уголь со всех уголков мира, даже самых отдаленных, где раньше Китая не было. Под Китай переориентируются все, в том числе Россия и Казахстан. Все будут пытаться обеспечить этот спрос со стороны Китая. А он будет делать все, чтобы обеспечить ресурсом себя. На рынке ситуация крайне напряженная", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Киевского международного экономического форума.

По словам Сахарука, государственным компаниям Китая поставлена задача любой ценой обеспечить прохождение зимнего максимума, особенно сейчас, когда дефицит электроэнергии, обусловленный дефицитом угля, стал влиять на промышленный потенциал, поскольку приводит к ограничению работы промышленных предприятий.

При этом он отметил, что агрессивный выход Китая на нетрадиционные для него рынки вызван его конфликтом с Австралией, а "Индонезия такой объем спроса не закрывает".

"Они выставили огромные биды на покупку угля со всего мира. Еще 3-6 месяцев на рынке будет огромный спрос на него по очень высокой цене, обусловленной потребностью Китая", – прогнозирует исполнительный директор ДТЭК, уточнив, что цена топлива составляет $260-270 за тонну.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на дефицит финансового ресурса в условиях растущих цен на уголь, компания делает все возможное, чтобы обеспечить сырьем свою генерацию. "Мы сейчас везем все, что можем. Из Польши, Казахстана. Из США контрактация лодок идет", – пояснил Сахарук, указав, что конкуренция идет за каждую тонну угля.

При этом он выразил обеспокоенность энергетической зависимостью Украины от Российской Федерации. "Мы сидим на крючке. В любой момент могут закрыть поставки угля из РФ или же электроэнергии, даже если она пойдет", – отметил он.

В то же время Сахарук акцентировал, что украинская генерация не испытывала бы сейчас проблем с сырьем, если бы имела ресурсы для его контрактации заблаговременно. "За 1,5-2 года из энергетики вытянули все деньги путем необоснованно низких тарифов на э/э, которые не имели никакой связи с реальностью. Нет запаса прочности в системе, а на фоне высокой аварийности, низкого производства угля мы испытываем дефицит", – разъяснил топ-менеджер.

Вместе с тем Сахарук отметил, что в случае ДТЭК низкие тарифы на э/э также сказались на производстве угля его шахтами. "У нас полтора года не было никакого экономического стимула заходить в долгосрочную инвестицию, у которой длинный цикл добычи ресурса. Вложил сегодня – получишь уголь через 12-18 месяцев", – пояснил он.

При этом исполнительный директор ДТЭК предположил, что после спада сезонного спроса на уголь, проблемы генерации, на которые сейчас начали обращать внимание и "появилась определенная системность", опять отойдут на второй план. "Спрос сезонный, через шесть месяцев он пройдет. И опять страна повернется в сторону других проблем. Но это комплексный вопрос пересмотра подходов к инвестированию и госрегулированию. Должны быть долгосрочные посылы, что в энергетику можно и нужно вкладывать, что инвестор будет получать какой-то понятный доход от вложенных денег. И мы будем уверенно входить в ОЗП и готовиться к нему за год, а не будем бегать по всему миру и пытаться закрыть сезонный дефицит", – выразил мнение Сахарук.

Он также отметил, что учитывая проблемы с сырьем, ОЗП будет сложным и может ознаменоваться ограничением потребления. "Говорить о том, что эта зима пройдет просто, понятно и не будет сбоев, нельзя. В Европе уже готовятся к серьезному ограничению потребления. Принудительному. Как Украина на этом фоне может избежать проблем?" – задался вопросом Сахарук.

Вместе с тем, по его словам, нынешняя ситуация с энергоресурсами в мире как никогда отчетливо показала важность вопроса защиты национальных интересов. "Вы видите – каждый сам за себя. Вопрос национального протекционизма вообще становится на первое место", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.