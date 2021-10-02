Экономика

09:53 02.10.2021

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

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Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности правительства во время выездного заседания фракции "Слуга народа", сообщила пресс-служба правительства.

В программу, по словам премьера, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер Украины подчеркнул, что целью программы является: сервис для граждан; прогнозируемые источники финансирования; достижение ожидаемых результатов; контроль за исполнением.

Также глава правительства отметил, что изменится подход к реализации программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ІТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

"В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #правительство #программа
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