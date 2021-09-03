Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 1 сентября текущего года накоплено 18,16 млрд куб. м газа, что составляет 58,7% их общей вместимости и соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы, сообщил департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашим внутренним планам запасы газа должны быть еще больше", – цитируется в сообщении председатель правления НАК Юрий Витренко.

К началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд куб. м газа в украинских ПХГ, уточнили в НАК, указав, что такого объема будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, столкнувшихся с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Согласно сообщению, в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" хранится 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

По словам и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергея Переломы, не стоит опасаться проблем, связанных с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам.

"Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все остальные запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", – отметил он.

В "Нафтогазе" также обратили внимание на то, что правительство распоряжением №586-р от 9 июня 2021 года обязало НАК обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м, в то же время такой объем голубого топлива был закачан уже по состоянию на 1 августа.

Вместе с тем, согласно презентации НАК, запасы газа по состоянию на 1 сентября-2021 почти достигли их уровня в этот же период в 2019 году (59% или 18,25 млрд куб. м), но существенно ниже уровня 2020 года – 82,8% или 25,63 млрд куб. м.

В 2016 году этот показатель составлял 40,4% (12,49 млрд куб. м), в 2017 – 48% (14,84 млрд куб. м), в 2018 – в 47,3% (14,63 млрд куб. м).

Что касается уровня закачки в ПХГ ряда европейских стран, то самый высокий он в Польше – 91,1% и самый низкий в Австрии – 46,4%, свидетельствует презентация НАК.