Госинспекция архитектуры набрала необходимый для запуска минимум сотрудников

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) приняла на работу 198 сотрудников и готова начать работу, сообщил глава ведомства Семен Кривонос.

"Сегодня я официально подал в Министерство развития громад и территорий проект распоряжения о старте функционирования ГИАГ. Сразу после того, как Кабмин утвердит это распоряжение (надеюсь, очень быстро), ГИАГ начнет исполнять свои функции", – написал он в Facebook.

Как сообщалось, общая численность штата ГИАГ составляет 660 сотрудников. В августе поступило более 1,7 тыс. заявок на участие в конкурсах на должности в ведомство.