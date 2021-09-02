Экономика

15:01 02.09.2021

Госинспекция архитектуры набрала необходимый для запуска минимум сотрудников

1 мин читать
Госинспекция архитектуры набрала необходимый для запуска минимум сотрудников

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) приняла на работу 198 сотрудников и готова начать работу, сообщил глава ведомства Семен Кривонос.

"Сегодня я официально подал в Министерство развития громад и территорий проект распоряжения о старте функционирования ГИАГ. Сразу после того, как Кабмин утвердит это распоряжение (надеюсь, очень быстро), ГИАГ начнет исполнять свои функции", – написал он в Facebook.

Как сообщалось, общая численность штата ГИАГ составляет 660 сотрудников. В августе поступило более 1,7 тыс. заявок на участие в конкурсах на должности в ведомство.

 

Теги: #гиаг #кривонос #сотрудники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 16.08.2021
Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы в США до января

Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы в США до января

03:35 13.08.2021
Двоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток

Двоих сотрудников "Львовгаза" задержали при получении взяток

12:30 05.06.2021
Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

15:26 28.05.2021
Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

12:37 19.05.2021
Госинспекция архитектуры и градостроительства начнет работать уже по новому законодательству – Чернышов

Госинспекция архитектуры и градостроительства начнет работать уже по новому законодательству – Чернышов

14:25 30.04.2021
Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

13:02 14.04.2021
Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

01:23 30.12.2020
Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

00:30 30.12.2020
Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

20:16 29.12.2020
Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

МХП продал 20 цифровых копий логотипа ТМ "Наша Ряба" за 160 тыс. грн

Глава "Газпрома" подтвердил: поставки по "Северному потоку 2" могут начаться в отопительном сезоне 2021 г.

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина рассматривает малые модульные реакторы как замену ТЭС и инструмент повышения маневренности ОЭС – глава "Энергоатома"

"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА