Экономика

13:39 28.08.2021

ЧБТР в 2021-2030 гг. намерен наращивать портфель на 5-7% ежегодно

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ЧБТР в 2021-2030 гг. намерен наращивать портфель на 5-7% ежегодно

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР, Салоники) в 2021-2030 годах намерен добиться ежегодного наращивания стоимости своего портфеля на 5-7% и увеличить его объем до EUR4 млрд с нынешних примерно EUR2,3 млрд, сообщил президент банка Дмитрий Панкин журналистам на конференции в Салониках (Греция), которая проходит 27-28 августа.

"В июне 2021 года банк утвердил долгосрочную стратегию на 2021-2030 годы. Среди целей – подписание 30-35 проектов в год, увеличение обязательств (по проектам) за год до EUR1,7 млрд с нынешних EUR800 млн, чтобы в целом за период достичь EUR12 млрд", – отметил Панкин.

Президент также сообщил, что в условиях снижения процентных ставок и увеличения доступности заемных средств на большинстве рынков, где оперирует банк, ЧБТР также решил усилить потенциал по генерированию проектов и последующей организации их финансирования и стать более дешевым конкурентом ведущих консалтинговых компаний и инвестбанков.

"Традиционно банки развития предлагали длинное дешевое финансирование, но сейчас все готовы его предоставлять. Поэтому наша 10-летняя стратегия предполагает переориентацию банка на организатора проектов, провайдера ТЭО (feasibility studies) и расчет рисков", – пояснил Панкин.

Он добавил, что в отличие от консалтинговых компаний ЧБТР готов брать на себя риски в подобных проектах.

В связи с такой новой ориентацией банк будет нанимать специалистов соответствующих квалификаций, а также людей для потенциальной продажи части портфеля с целью высвободить капитал для новой операционной деятельности, что также станет новым в работе ЧБТР, указал президент банка. По его словам, ЧБТР намерен стать более активным в маркетинге и в поиске новых проектов, тогда как сегодня в основном клиенты сами приходят к нему.

Говоря о других институциональных целях новой стратегии, Панкин сообщил, что банк продолжит поддерживать диверсифицированный и сбалансированный портфель операций с долей государственного сектора около 30%, активнее подключаться к быстрорастущему классу "зеленых" инвесторов и оставаться открытым для новых акционеров - суверенных государств и институтов развития.

Президент ЧБТР напомнил, что государствами-акционерами банка могут стать государства - члены Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). С 2014 года членом ОЧЭС, пока не участвующим в банке, стала Сербия, а с 2021 года – Македония. По словам Панкина, с ними ведутся дискуссии и переговоры, однако они пока далеки от завершения.

В рамках среднесрочной стратегии на 2019-2022 годы ЧБТР ставит целью ежегодный рост более 12% и превышение EUR2,5 млрд объема портфеля на конец периода, содействие экспорту товаров и услуг с упором на малые и средние предприятия, особое внимание к реальной экономике и инфраструктуре, включая энергетику, транспорт и коммунальную инфраструктуру.

В 2020 году банк подписал проекты на EUR624 млн, а выделил по ним и предыдущим проектам EUR785 млн, увеличив портфель на 12%. Чистая прибыль выросла до EUR14,2 млн с EUR13,7 млн в 2019 году, а доля плохих кредитов в балансе банка составляет 0,2%.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Оплаченный уставный капитал банка составляет EUR0,69 млрд, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне "А-" от S&P и "А2" от Moody's.

Банк предоставляет среднесрочные и долгосрочные корпоративные кредиты на срок до 10 лет, а по проектному финансированию – до 15 лет. В случае частного сектора объем кредита может составлять до EUR90 млн, государственного – EUR120 млн.

На конец 2020 года наибольший объем проектов у ЧБТР был в Турции – 23,14%, за которой следовала Греция – 18,38% и Россия – 15,6%, тогда как на Украину приходилось 11,62%, Болгарию – 7,58%, Румынию – 5,86%.

Следом шли Азербайджан – 5,09%, Грузия – 4,88%, Армения – 4,4%, Молдова – 1,77% и Албания – 1,67%.

Теги: #чбтр #панкин
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