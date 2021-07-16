Экономика

11:52 16.07.2021

ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

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ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества, но в настоящее время сосредоточен на финансировании сектора здравоохранения и поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"Для улучшения и стабильности условий для развития может потребоваться дополнительное финансирование в ближайшие несколько лет. Таким образом, наш банк готов оказать необходимую поддержку проектам, которые могут способствовать дальнейшему улучшению регионального сотрудничества и экономического развития", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Панкина, во время пандемии инвестиции повсюду замедлились, и ЧБТР отложил проекты в секторе инфраструктуры, а также для корпораций, стремящихся к расширению.

"Вместо этого финансирование банка было сосредоточено на деятельности сектора здравоохранения и особенно на поддержке МСП, которые столкнулись с трудностями в получении финансирования, особенно в начале пандемии", - указал президент банка.

"Мы ожидаем, что по мере восстановления "нормального режима" инвестиции в расширение и рост снова вырастут, а наш портфель соответствующим образом адаптируется", - добавил он.

ЧБТР создан в 1999 году для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна. Его учредителями являются правительства 11 стран: Украины, Греции, Турции, Болгарии, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, России. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках. Приоритетными для банка являются вопросы транспортных сообщений, энергетики, сельского хозяйства, торговли и другие. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

Теги: #чбтр #панкин #регионы #экономика
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