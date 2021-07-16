Green Deal

17:23 16.07.2021

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

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ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) вместе с другими кредиторами и финансистами настаивает на соблюдении правительством Украины ключевых положений меморандума, согласованных с производителями "зеленой" энергии в 2020 году, а также очень обеспокоен недавними предложениями ввести акциз на "зеленую" энергию, заявил президент банка Дмитрий Панкин.

"Введение акцизного налога является "фактическим" снижением "зеленого" тарифа на дополнительные 3,2% для существующих станций, поскольку этот налог будет уплачиваться производителями электроэнергии из ВИЭ. Надеемся, что при рассмотрении этих инициатив Кабинет министров и Верховная Рада взвесят все риски таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Панкин добавил: ЧБТР ожидает, что правительство скорректирует тарифы на передачу электроэнергии, чтобы сократить дефицит государственного предприятия "Гарантированный покупатель", которое обязано покупать электроэнергию у производителей "зеленой" энергии и продавать ее на рынке.

"Мы также ожидаем, что правительство Украины решит вопрос о "зеленых "облигациях, чтобы иметь возможность покрыть старые долги производителям возобновляемой энергии", – отметил президент ЧБТР.

Он уточнил, что на сегодняшний день все клиенты полностью и своевременно обслуживают свой долг.

"Что касается других "зеленых" сфер в Украине: мы изучаем возможности финансирования проектов, в которых покупка электроэнергии "гарантируется" крупными промышленными предприятиями (то есть корпоративными соглашениями о закупке электроэнергии) по ценам, приближенным к рыночным", – сообщил также Панкин.

Верховная Рада уже приняла за основу законопроект №5600, который вводит 3,2%-ный акциз на "зеленую" энергию. Его рассмотрение во втором чтении ожидается осенью этого года.

Теги: #чбтр #зеленая_энергетика #панкин
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