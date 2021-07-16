Инвестиции

18:34 16.07.2021

ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

2 мин читать
ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает портфель проектов в Украине для возможной реализации на сумму $155 млн, включая дорожную инфраструктуру, агробизнес, коммерческую недвижимость, финансовые учреждения, сообщил президент банка Дмитрий Панкин.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он уточнил, что в этом году банк обновил механизм финансирования торговли на сумму $5 млн с Creditwest Bank, а также завершал операции по предоставлению ряда кредитов: "Интерпайпу" – $15 млн для поддержки компании на рынках заемного капитала и модернизации производственных мощностей, сети мебельных ТЦ "Аракс" – $20 млн для повышения энергоэффективности, "Эпицентру" – $23 млн на улучшение сельскохозяйственной инфраструктуры.

В отношении анонсированного в минувшем году проекта с "Галнафтогазом" Панкин сообщил, что банк успешно сотрудничает с компанией, но, к сожалению, не смог договориться о цене объявленной летом прошлого года операции.

"Банк готов рассмотреть другие возможности взаимовыгодного сотрудничества с компанией в будущем", – отметил президент ЧБТР.

Он также сообщил, что банк развивает финансирование и размещение ценных бумаг в местной валюте в странах-членах для предоставления кредитов в местной валюте предприятиям в этих странах. По его словам, ЧБТР был первым многосторонним банком развития, предложившим такие операции в Азербайджане и Армении.

"Что касается Украины, то в настоящее время рыночная ситуация не позволяет нам привлекать местную валюту за счет выпуска внутренних облигаций по стоимости, которая позволила бы нам предложить привлекательные цены для украинских заемщиков", – в то же время отметил Панкин.

ЧБТР создан в 1999 году для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна. Его учредителями являются правительства 11 стран: Украины, Греции, Турции, Болгарии, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, России. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках. Приоритетными для банка являются вопросы транспортных сообщений, энергетики, сельского хозяйства, торговли и другие. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

ЧБТР за годы работы утвердил 52 проекта для Украины на EUR836 млн. Портфель банка на конец 2020 года превысил EUR2 млрд, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом.

Финансирование Creditwest Bank на сумму $5 млн в рамках программы возобновляемого торгового финансирования ЧБТР впервые утвердил в 2015 году.

Теги: #чбтр #панкин #проекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 16.07.2021
ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

12:57 16.07.2021
Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк планирует создать больше новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании

Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк планирует создать больше новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании

11:52 16.07.2021
ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

15:01 12.07.2021
ЧБТР выделит до $20 млн кредита владельцу ТЦ "Аракс" в Киеве

ЧБТР выделит до $20 млн кредита владельцу ТЦ "Аракс" в Киеве

15:30 09.07.2021
Предложение от Черноморского банка торговли и развития

Предложение от Черноморского банка торговли и развития

18:09 08.07.2021
Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ, в том числе в энергосекторе

Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ, в том числе в энергосекторе

13:50 08.07.2021
Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

15:55 29.06.2021
Украина открыта к сотрудничеству с ЧБТР по четырем приоритетным направлениям - первый вице-премьер

Украина открыта к сотрудничеству с ЧБТР по четырем приоритетным направлениям - первый вице-премьер

10:14 23.06.2021
Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

12:06 17.06.2021
МИД работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины - Кулеба

МИД работает над открытием новых инфраструктурных возможностей для Украины - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми вопросами реформ в Украине – премьер Литвы

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе начинается строительство университетского комплекса "Метинвест Политехника"

Cargill стала мажоритарием зернового терминала Neptune на 5 млн тонн в порту "Пивденный"

"Добробут" инвестировал в открытие нового центра хирургии сердца и сосудов 800 млн грн

Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

Киевсовет предоставил аэропорту "Киев" земельный участок под дальнейшую его реконструкцию - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА