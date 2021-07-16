ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает портфель проектов в Украине для возможной реализации на сумму $155 млн, включая дорожную инфраструктуру, агробизнес, коммерческую недвижимость, финансовые учреждения, сообщил президент банка Дмитрий Панкин.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он уточнил, что в этом году банк обновил механизм финансирования торговли на сумму $5 млн с Creditwest Bank, а также завершал операции по предоставлению ряда кредитов: "Интерпайпу" – $15 млн для поддержки компании на рынках заемного капитала и модернизации производственных мощностей, сети мебельных ТЦ "Аракс" – $20 млн для повышения энергоэффективности, "Эпицентру" – $23 млн на улучшение сельскохозяйственной инфраструктуры.

В отношении анонсированного в минувшем году проекта с "Галнафтогазом" Панкин сообщил, что банк успешно сотрудничает с компанией, но, к сожалению, не смог договориться о цене объявленной летом прошлого года операции.

"Банк готов рассмотреть другие возможности взаимовыгодного сотрудничества с компанией в будущем", – отметил президент ЧБТР.

Он также сообщил, что банк развивает финансирование и размещение ценных бумаг в местной валюте в странах-членах для предоставления кредитов в местной валюте предприятиям в этих странах. По его словам, ЧБТР был первым многосторонним банком развития, предложившим такие операции в Азербайджане и Армении.

"Что касается Украины, то в настоящее время рыночная ситуация не позволяет нам привлекать местную валюту за счет выпуска внутренних облигаций по стоимости, которая позволила бы нам предложить привлекательные цены для украинских заемщиков", – в то же время отметил Панкин.

ЧБТР создан в 1999 году для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна. Его учредителями являются правительства 11 стран: Украины, Греции, Турции, Болгарии, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, России. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках. Приоритетными для банка являются вопросы транспортных сообщений, энергетики, сельского хозяйства, торговли и другие. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

ЧБТР за годы работы утвердил 52 проекта для Украины на EUR836 млн. Портфель банка на конец 2020 года превысил EUR2 млрд, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом.

Финансирование Creditwest Bank на сумму $5 млн в рамках программы возобновляемого торгового финансирования ЧБТР впервые утвердил в 2015 году.