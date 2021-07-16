Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк планирует создать больше новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании

Эксклюзивное интервью президента Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрия Панкина агентству "Интерфакс-Украина"

Каковы макроэкономические прогнозы ЧБТР для Черноморского региона на 2021-2022 годы? Как они изменились за последние месяцы, и как это отразится на деятельности и проектах в странах-членах банка?

В отличие от предыдущих кризисов, устойчивые макроэкономические ситуации в странах-членах банка, которые наблюдались ранее, позволили им проводить экспансионистскую фискальную и денежно-кредитную политику для борьбы с экономическим спадом, вызванным пандемией. Эти беспрецедентные меры предотвратили гораздо худшие последствия - центральные банки обеспечивали ликвидность и поддерживали предоставление кредитов; правительства предоставляли фискальную поддержку в виде прямых трансфертов, дотаций к заработной плате, поддержки ликвидности, страхования от безработицы; финансовые регуляторы смягчили условия и в отдельных случаях допускали отклонения от правил и стандартов. В результате спад в Черноморском регионе в 2020 году оказался менее серьезным, чем предполагалось, и может быть сопоставим с показателями мировой экономики и других регионов. Например, на фоне ожиданий сокращения ВВП на 5,6% всего шесть месяцев назад фактическое сокращение в нашем регионе составило менее 2,5%. Это также означает, что прогнозы на 2021 год должны учитывать более высокую базу по сравнению с предыдущими прогнозами. Таким образом, текущие оценки на 2021 год могут быть ниже прежних. Однако они основаны на более высоких, чем ожидалось, результатах в 2020 году и, соответственно, опираются на лучшую и более прочную основу.

Для улучшения и стабильности условий для развития может потребоваться дополнительное финансирование в ближайшие несколько лет. Таким образом, наш банк готов оказать необходимую поддержку проектам, которые могут способствовать дальнейшему улучшению регионального сотрудничества и экономического развития. Во время пандемии инвестиции повсюду замедлились, и ЧБТР отложил проекты в секторе инфраструктуры, а также для корпораций, стремящихся к расширению. Вместо этого финансирование банка было сосредоточено на деятельности сектора здравоохранения и особенно на поддержке МСП, которые столкнулись с трудностями в получении финансирования, особенно в начале пандемии. Мы ожидаем, что по мере восстановления "нормального режима" инвестиции в расширение и рост снова вырастут, а наш портфель соответствующим образом адаптируется.

Каковы основные последствия пандемии для экономического развития региона? Как Вы оцениваете состояние их преодоления?

Это все еще продолжающийся процесс. Страны, компании и люди имеют больше возможностей противостоять последствиям пандемии при помощи выборочных и менее дорогостоящих экономических мер по сравнению с ситуацией в начале пандемии. Однако вирус все еще существует, люди все еще болеют и умирают. Итак, это еще не конец. Предыдущий опыт после кризиса 2008–2009 годов показывает, что страны нашего региона действительно извлекают уроки из кризисов, а затем устраняют недостатки, чтобы предотвратить аналогичные проблемы. Это отражается в хорошо укомплектованных фискальных и денежно-кредитных буферах и в развитии внешней устойчивости в странах-членах банка. Мы считаем, что наши страны могут и извлекут уроки из нынешнего кризиса. Вероятно, это будет означать больше инвестиций прежде всего в здравоохранение. Кроме того, кризис выявил слабые места при ориентировании на один сектор, поскольку больше всего пострадали страны, зависящие от туризма. На ранних этапах кризиса были выявлены проблемы, связанные с использованием единых цепочек поставок. Диверсификация торговых маршрутов, доступ к товарам на разных рынках, диверсификация цепочек поставок и т. д. - вот уроки кризиса, которые могут иметь среднесрочные и долгосрочные последствия.

Кроме того, странам необходимо будет сократить бюджетный дефицит и решить потенциальные проблемы в банковском секторе, которые могли быть скрыты в результате смягчения условий регулирующими органами. К тому же любое повышение глобальной инфляции и связанный с этим рост процентных ставок может усложнить решение проблем с дефицитом бюджета и повлиять на доступ к внешнему финансированию.

Однако мы считаем, что наши страны достаточно быстро сделают правильные выводы, чтобы избежать повторения подобных проблем и вернуть экономики к росту. Вероятно, это потребует дальнейшей экономической интеграции между странами региона и во всем мире, будь то торговые пути, обмен знаниями, расширение экономических возможностей или уменьшение зависимости от отдельных поставщиков. Эти вопросы могут потребовать дополнительные инвестиции в инфраструктуру. Наш банк, который подчеркивал важность финансирования инфраструктуры в качестве приоритета еще до пандемии, готов поддержать подобные усилия стран-членов банка.

Когда банк планирует утвердить новую стратегию с возможностью продажи проектов на стадии разработки? Как это отразится на государствах-членах банка, например, в Украине? Сколько таких проектов можно выставить на продажу?

В конце июня наш Совет утвердил Долгосрочную стратегическую программу на 2021–2030 годы. Это концепция и дорожная карта для ЧБТР на ближайшее десятилетие, в которых излагается, как банк хотел бы повысить свою значимость для стран-членов ЧБТР и всего региона в предстоящее десятилетие.

В центре внимания программы - рост и удовлетворение ожиданий акционеров. Один элемент, ни в коем случае не единственный, но, безусловно, включающий отход от прежних способов ведения бизнеса, - это создание большего количества новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании. Данный подход может принимать форму софинансирования во время разработки или другую форму, которая может включать в себя продажу доли в проекте, продажу участия в риске, потенциально даже продажу одобренных проектов, либо в виде переуступки займа, как часть синдикации. Как именно это будет происходить, зависит от ряда факторов, включая аппетиты инвесторов к риску и способность банков развития стандартизировать операции, которые облегчают продажу или даже секьюритизацию активов. Эти разработки все еще находятся на начальной стадии, но ЧБТР изучает их, как и другие банки развития, по той простой причине, что акционеры, с одной стороны, ожидают, что банки развития расширят кредитную деятельность и помогут в достижении Целей устойчивого развития ООН, с другой стороны, странам не хватает фискального пространства для увеличения капитала банков развития до необходимой степени. Следовательно, происходит поиск альтернатив, и если такой класс активов появится и станет популярным, банки развития смогут сделать больше при том же уровне капитала. Таким образом, расширение и углубление пула инвесторов на развивающихся рынках было бы одним преимуществом, а другим - возможность банков развития осуществлять больше проектов в странах их присутствия, включая Украину. Но следует отметить, что существует множество технических и юридических вопросов, которые все еще необходимо решить, и все еще нет достаточно глубокого класса инвесторов, который бы обладал необходимыми знаниями и уровнем комфорта, чтобы рассматривать возможность покупки проектов банка развития. Таким образом, невозможно сказать, какой объем проектов будет выставлен на продажу, кроме того, что наш банк будет ее реализовывать и будет делать это в максимально разумной и целесообразной степени.

"Зеленая энергия". Украина по-прежнему нарушает условия меморандума о "зеленой энергии", заключенного с инвесторами. Как это влияет на проекты банка? В какие еще "зеленые" сферы в Украине ЧБТР готов инвестировать?

Прежде всего, несколько слов о ситуации в украинской "зеленой" энергетике. Вместе с другими кредиторами и финансистами ЧБТР настаивает на том, чтобы правительство придерживалось ключевых положений меморандума, согласованных между правительством и производителями "зеленой" энергии. Мы ожидаем, что правительство скорректирует тарифы на передачу электроэнергии, чтобы сократить дефицит государственного предприятия "Гарантированный покупатель", которое обязано покупать электроэнергию у производителей зеленой энергии и продавать ее на рынке.

Мы также очень обеспокоены недавними предложениями украинского парламента ввести акциз на "зеленую" энергию. В частности, законопроект предусматривает введение акциза в размере 3,2% на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Введение акцизного налога является "фактическим" снижением зеленого тарифа на дополнительные 3,2% для существующих станций, поскольку этот налог будет уплачиваться производителями электроэнергии из ВИЭ. Надеемся, что при рассмотрении этих инициатив Кабинет Министров и Верховная Рада Украины взвесят все риски таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны. Мы также ожидаем, что правительство Украины решит вопрос о зеленых облигациях, чтобы иметь возможность покрыть старые долги производителям возобновляемой энергии.

Что касается влияния на проекты банка, то на сегодняшний день все клиенты полностью и своевременно обслуживают свой долг. Что касается других зеленых сфер в Украине, мы изучаем возможности финансирования проектов, в которых покупка электроэнергии "гарантируется" крупными промышленными предприятиями (то есть корпоративными соглашениями о закупке электроэнергии) по ценам, приближенным к рыночным.

ЧБТР пока не анонсировал ни одного проекта в Украине на 2021 год. Когда и сколько украинских проектов может появиться в этом году, в каких направлениях? Какое будущее у проекта, объявленного в 2020 году с Галнафтогазом?

В 2021 году банк координировал и завершал ряд операций в Украине: кредит "Интерпайпу" в размере $ 15 млн для поддержки компании на рынках заемного капитала и модернизации производственных мощностей, кредит "Араксу" в размере $ 20 млн для повышения энергоэффективности и кредит в размере $ 23 млн "Эпицентру" на улучшение сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, мы обновили механизм финансирования торговли на сумму $ 5 млн с Creditwest Bank.

У нас также есть ряд проектов в Украине в различных секторах, включая дорожную инфраструктуру, агробизнес, коммерческую недвижимость, финансовые учреждения на общую сумму более $ 155 млн.

Что касается Галнафтогаза, банк давно и успешно сотрудничает с компанией. К сожалению, мы не смогли договориться о цене последней объявленной в прошлом году операции. Банк готов рассмотреть другие возможности взаимовыгодного сотрудничества с компанией в будущем.

6. В Украине продолжается масштабная работа и финансирование программы "Большое строительство". Насколько это интересно для ЧБТР? В каких проектах может участвовать банк?

ЧБТР изучает существующие возможности, связанные с этой программой. В частности, нас интересуют проекты строительства дорог и мостов.

Каковы перспективы финансирования ЧБТР в национальных валютах?

Мы развиваем финансирование и размещение ценных бумаг в местной валюте в странах-членах банка для предоставления кредитов в местной валюте предприятиям в этих странах. ЧБТР был первым многосторонним банком развития, который предложил финансирование и размещение ценных бумаг в местной валюте в Азербайджане и Армении, при этом портфель в местной валюте также был размещен в Грузии.

Что касается Украины, то в настоящее время рыночная ситуация не позволяет нам привлекать местную валюту за счет выпуска внутренних облигаций по стоимости, которая позволила бы нам предложить привлекательные цены для украинских заемщиков.

Украина надеялась в прошлом году принять Совет управляющих ЧБТР и провести бизнес-форум в Одессе. К сожалению, это мероприятие дважды откладывалось. Планирует ли банк провести его в Одессе в 2021 году, так как на данный момент эпидемиологическая ситуация улучшилась?

Бизнес-форум - флагманское мероприятие банка, которое ежегодно проводится под эгидой правительства страны, председательствующей в Совете управляющих. Украина провела успешное председательство, которое завершилось организацией бизнес-вебинара в декабре прошлого года в тесном сотрудничестве с правительством и украинским бизнес-сообществом. Вебинар открыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, который был управляющим ЧБТР от Украины и председателем Совета управляющих банка. Мероприятие было ориентировано на средние и крупные украинские компании и направлено на удовлетворение их потребностей в восстановлении после пандемии.

Организация деловых мероприятий в странах-членах банка остается нашим приоритетом, и я уверен, что у нас будет возможность провести физическое мероприятие в Украине, как только ограничения, связанные с пандемией, будут полностью сняты, и ситуация стабилизируется.