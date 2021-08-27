Экономика

12:36 27.08.2021

ЧБТР предложит странам-членам докапитализировать банк на EUR250 млн

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ЧБТР предложит странам-членам докапитализировать банк на EUR250 млн

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР, Салоники, Греция) на ближайшем заседании совета директоров 1 сентября предложит странам членам довнести в его капитал EUR250 млн для увеличения возможностей и эффективности банка, сообщил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк", - отметил, в частности, Панкин на встрече с журналистами в Салониках в пятницу.

По его словам, докапитализация увеличивает шансы на повышение рейтинга, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" с позитивным прогнозом.

Президент банка добавил, что при нынешнем капитале ЧБТР его портфель проектов в EUR2,3 млрд также близок к потолку, который составляет около EUR2,6 млрд.

Панкин отметил, что ЧБТР, как и любой другой подобный банк развития, был бы рад увеличению капитала и на большую сумму - EUR3-4 млрд, что позволило бы ему участвовать и проектах с участием в капитале компаний, однако понимает сложности стран-членов с их дефицитными бюджетами.

Как уточнили агентству в банке, в настоящее время заявленный капитал банка (authorized share capital) составляет EUR3,45 млрд, подписной (subscribed) - EUR2,289 млрд, а оплаченный (paid-in) - EUR0,687 млрд. Докапитализация на EUR250 млн, в случае одобрения советом директоров, будет означать перевод из подписного капитала в оплаченный в течение восьми лет. Для Украины это будет означать уплату ежегодно около EUR5 млн.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет EUR3,45 млрд, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне "А-" от S&P и "А2" от Moody's.

Теги: #капитализация #чбтр #панкин
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