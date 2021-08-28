ЧБТР ждет деталей Green Deal от ЕС для подготовки продуктов странам-членам, особенно Турции, Украине, РФ – президент банка

Green Deal Европейского Союза окажет очень серьезное влияние на страны-участники Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР, Салоники, Греция), особенно для таких стран, как Турция, Украина и Россия, заявил президент банка Дмитрий Панкин.

"Еще не имеем финальных деталей (от ЕС – ИФ). Когда они будут ясны, мы должны быть готовыми к предоставлению многих продуктов нашим членам", – сказал он журналистам на конференции в Салониках, которая проходит 27-28 августа.

Как отметил Панкин, в зоне риска - ориентированные на экспорт, в том числе в ЕС, сектора, такие как выпуск стали, сырьевых товаров.

Президент банка добавил, что в целом в рамках утвержденной этим летом стратегии до 2030 года ЧБТР координирует свою работу с Целями устойчивого развития ООН, увеличивает финансирование экологических проектов, в том числе развивая внешнее партнерство и привлекая быстрорастущий класс "зеленых" инвесторов.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%.

Банк призван содействовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Оплаченный уставный капитал ЧБТР составляет EUR0,69 млрд, текущий портфель проектов - около EUR2,3 млрд. Банк намерен наращивать его ежегодно на 5-7% и довести до EUR4 млрд в 2030 году.