Экономика

15:43 05.08.2021

Средняя цена земли с/х назначения составляет 26,8 тыс. грн/га – УКАБ

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Средняя цена земли с/х назначения составляет 26,8 тыс. грн/га – УКАБ

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Средняя стоимость земли сельхозназначения в Украине по состоянию на 1 августа составляет 26,8 тыс. грн/га, что, практически, соответствует показателю средней нормативной денежной оценки по стране, и значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики и продовольствия цифры в 40 тыс. грн/га.

Такие сравнительные данные приведены на странице ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в Facebook в четверг.

По данным УКАБ, на 1 августа средняя стоимость 1 га земли оказалась самой высокой в Киевской (38 тыс. грн), Закарпатской (37 тыс. грн), Одесской (33 тыс. грн), Житомирской (32 тыс. грн) и Хмельницкой (31 тыс. грн) областях. При этом дешевле всего участки сельхозназначения продаются в Запорожской (17 тыс. грн), Херсонской и Черновицкой (по 19 тыс. грн), Волынской (21 тыс. грн), Львовской (22 тыс. грн), Николаевской и Винницкой (по 23 тыс. грн).

Ассоциация уточнила, что средняя цена на землю практически соответствует ее средней нормативной денежной оценке.

Минагрополитики получило завышенные значения стоимости земли на уровне 40 тыс. грн/га, потому что учитывало сделки отчуждения всех сельхозземель, в том числе с площадью менее 1 га и ценой порядка 700 тыс. грн, расположенных неподалеку от мегаполисов и покупающихся для строительства домов, указали в УКАБ.

"Такие участки обычно находятся в Киевской, Одесской и Львовской областях. Очевидно, что на таких земельных участках находятся элитные дома, или они приобретаются для инвестирования в строительство, а не в сельское хозяйство. Поэтому, чтобы определить объективную цену товарных с/х земель мы брали для расчета цену отчуждения пашни площадью более 1 га", - пояснила эксперт по земельным вопросам УКАБ Эллина Юрченко разницу в полтора раза между данными министерства и ассоциации.

Как сообщалось, Минагрополитики на минувшей неделе сообщило о проведении 2,9 тыс. земельных транзакций на участки ссельхозназначения общей площадью 5,32 тыс. га (за период с 1 по 30 июля) на общую сумму 210 млн грн.

При этом министр агрополитики Роман Лещенко уточнил, что "лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил. То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране".

Теги: #земля #укаб #цена
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