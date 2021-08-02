Экономика

14:26 02.08.2021

В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

1 мин читать
В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

Партия "Слуга народа" работает над тем, чтобы в 2022 году передать громадам администрирование налога на недвижимость, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко на встрече с ее представителями в Николаевской области.

"Работаем над тем, чтобы передать администрирование налогов местных на места. Уже внесли необходимую правку. А в следующем году планируем передать громадам администрирование налога на недвижимость", - цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.

Паралельно с этим, по его словам, будет разрабатываться вопрос об изменении принципа начисления громадам налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В "Слуге народа" отмечают, что сейчас существует несколько концепций, по какому именно принципу он должен начисляться. Однако комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и градостроительства поддерживает концепцию начисления НДФЛ по месту размещения производственных мощностей. Сейчас налог начисляют по месту регистрации предприятия, поэтому громады часто недополучают значительные поступления в бюджеты, вместо этого налоги идут крупным городам.

Важным для местного самоуправления Корниенко назвал также законопроект №4298 о префектах: он переформатирует взаимодействие областных государственных администрацией с областным советом и районных государственных администрацией с местными советами.

Теги: #недвижимость #законопроект #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 02.08.2021
"Укртелеком" сдал в аренду 500 тыс. кв. м незадействованной недвижимости

"Укртелеком" сдал в аренду 500 тыс. кв. м незадействованной недвижимости

11:43 02.08.2021
Город счастливых людей: ЖК «Новая Англия» отпраздновала 5-летие королевским фестивалем

Город счастливых людей: ЖК «Новая Англия» отпраздновала 5-летие королевским фестивалем

11:07 02.08.2021
С 1 августа заработали новые функции в Единой е-системе в сфере строительства

С 1 августа заработали новые функции в Единой е-системе в сфере строительства

12:06 30.07.2021
В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

16:58 29.07.2021
Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

16:12 29.07.2021
ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать

ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать

13:28 29.07.2021
Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. за первое полугодие 2021 г. - эксперт

Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. за первое полугодие 2021 г. - эксперт

12:39 29.07.2021
ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

03:26 29.07.2021
На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

17:47 28.07.2021
Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода "Большевик" почти 1,4 млрд грн

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

Бизнес-омбудсмен во II кв. получил рекордное количество жалоб за 3 года

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения – Госпродпотребслужба

"Эпицентр" начнет работу в третьей очереди Blockbuster Mall осенью 2021 г.

Украина вошла в август с запасами газа в ПХГ свыше 17,1 млрд куб. м

Минэкономики аннулировало лицензию недобросовестного посредника по трудоустройству за границей "Воркхаб"

"Укрзализныця" в июле увеличила среднесуточную погрузку грузов на 3,2% к 2020 г. и на 2,3% к 2019 г.

"Укрнафта" в I полугодии получила чистую прибыль почти 1,6 млрд грн

Часть профсоюзов "ArcelorMittal Кривой Рог" не соглашается на поэтапное повышение зарплаты, выступая за ее 30% рост

"Укрзализныця" рассчитывает на низкую цену э/э "Энергоатома" на разрешенных Кабмином спецсессиях

Нацбанк вновь повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2023 годы

Внедрение капельного орошения в Украине активизируется в 2022 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА