В "Слуге народа" работают над передачей администрирования налога на недвижимость в громады – Корниенко

Партия "Слуга народа" работает над тем, чтобы в 2022 году передать громадам администрирование налога на недвижимость, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко на встрече с ее представителями в Николаевской области.

"Работаем над тем, чтобы передать администрирование налогов местных на места. Уже внесли необходимую правку. А в следующем году планируем передать громадам администрирование налога на недвижимость", - цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.

Паралельно с этим, по его словам, будет разрабатываться вопрос об изменении принципа начисления громадам налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В "Слуге народа" отмечают, что сейчас существует несколько концепций, по какому именно принципу он должен начисляться. Однако комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и градостроительства поддерживает концепцию начисления НДФЛ по месту размещения производственных мощностей. Сейчас налог начисляют по месту регистрации предприятия, поэтому громады часто недополучают значительные поступления в бюджеты, вместо этого налоги идут крупным городам.

Важным для местного самоуправления Корниенко назвал также законопроект №4298 о префектах: он переформатирует взаимодействие областных государственных администрацией с областным советом и районных государственных администрацией с местными советами.