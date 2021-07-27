Экономика

17:45 27.07.2021

Ко второму чтению законопроекта о реформе градостроительства подано более 2,7 тыс. правок – депутат

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Ко второму чтению законопроекта о реформе градостроительства подано более 2,7 тыс. правок – депутат

Депутаты подали 2779 правок ко второму чтению законопроекта о реформе градостроительства (№5655), сообщила во вторник в Facebook народный депутат Елена Шуляк (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5655.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает усовершенствование вопросов по разработке проектной документации на строительство и ее экспертизой, внедрение госрегистрации права на выполнение стройработ с использованием реестра стройдеятельности госрегистраторами, нотариусами. Кроме того, отменяется получение разрешительной документации для получения такого права.

Документ также разделяет полномочия органов градостроительного контроля и надзора. Вводится понятие уполномоченных лиц градконтроля, которые подлежат регистрации и страхованию. Заказчик строительства сможет самостоятельно выбрать орган градконтроля.

Законопроект предлагает создание Градостроительной палаты, которая буде заниматься вопросами привлечения к ответственности объектов надзора. Органы местного самоуправления получат функции надзора за самовольным строительством.

Источник: https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/4312925928770879

Теги: #недвижимость #шуляк #законопроект #градостроительство
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